По Челябинску проедет военная техника

Танк «Т-34» станет украшением парада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске во время парада Победы в честь 9 мая по городу проедет военная техника, а в торжественном построении войск Челябинского гарнизона примут участие 1800 человек. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор Сергей Сушков, курирующий подготовку праздника регионе.

«В параде на главной площади Челябинска в этом году будет участвовать военная техника и наш легендарный танк «Т-34». Построение войск начнется в 11:00 и в нем будут участвовать 1800 человек, — рассказал URA.RU Сушков.

Торжественные мероприятия в День Победы в Челябинске начнутся в 9:00 с церемонии возложения цветов и венков. В 13:00 по улицам Челябинска проследует шествие «Бессмертного полка» — от ЮУрГУ до Вечного огня. В этот день в Челябинске в 15:00 состоится праздничный концерт в Оперном театре. Всего в области пройдет более 100 концертов с участием регионального минкульта, отметил вице-губернатор.

«Губернатор Алексей Текслер поручил дойти до каждого ветерана Великой Отечественной войны. Никто не должен остаться без внимания в этот святой праздник. В области проживают более 12 тысяч жителей, которые имеют статус ветерана ВОВ — к ним относятся дети войны, блокадники, вдовы фронтовиков. Более 900 человек — это бывшие фронтовики», — рассказал Сушков.

В пресс-службе губернатора челябинской области URA.RU сообщили, что в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, примет участие Алексей Текслер. По решению главы региона ветераны ВОВ получат единовременную выплату в честь 77-й годовщины Победы в размере 15 тыс. рублей.

В Челябинске 21 апреля пройдет первая репетиция парада Победы. В связи с этим движение у площади Революции с 18:00 будет ограничено. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении культуры.

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