Источник: ВСУ пытали российских военнопленных монтажной пеной

Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК РФ расследует несколько уголовных дел, возбужденных по факту преступлений, совершенных военнослужащими ВСУ в отношении взятых в плен российских солдат и офицеров. В ходе расследования выяснились случаи пыток и других примеры жестокого обращения, что подпадает по несколько статей УК РФ.
«Уголовные дела возбуждены по двум-трем составам, в том числе по 356-й [статье УК РФ „Применение запрещенных средств и методов ведения войны“], но под них собираются доказательства и определяются фигуранты. Очевидно, их будет много. Из допросов пленных ВСУ известно в частности, что российским военнослужащим, захваченным в плен, заливали в задний проход монтажную пену. Такие сведения проверяют следственным путем», — объяснил логику расследования высокопоставленный источник URA.RU в военном следствии.
Сбором фактов и доказательств занимаются не только военные, но и гражданские следователи. Они опрашивают российских военных, лечащихся в госпиталях, а также освобожденных из украинского плена. Часть информации по возбужденным уголовным делам получают от взятых в плен служащих ВСУ.
Сроки расследования, которое ведется на уровне ГВСУ, могут превышать год и более. Для привлечения к ответственности виновных могут пройти длительный срок, отмечает источник агентства. Запросы на комментарии в Министерство обороны РФ и СКР отправлены, на момент публикации ответы не поступили.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными средствами поражения, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал».
Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК РФ расследует несколько уголовных дел, возбужденных по факту преступлений, совершенных военнослужащими ВСУ в отношении взятых в плен российских солдат и офицеров. В ходе расследования выяснились случаи пыток и других примеры жестокого обращения, что подпадает по несколько статей УК РФ. «Уголовные дела возбуждены по двум-трем составам, в том числе по 356-й [статье УК РФ „Применение запрещенных средств и методов ведения войны“], но под них собираются доказательства и определяются фигуранты. Очевидно, их будет много. Из допросов пленных ВСУ известно в частности, что российским военнослужащим, захваченным в плен, заливали в задний проход монтажную пену. Такие сведения проверяют следственным путем», — объяснил логику расследования высокопоставленный источник URA.RU в военном следствии. Сбором фактов и доказательств занимаются не только военные, но и гражданские следователи. Они опрашивают российских военных, лечащихся в госпиталях, а также освобожденных из украинского плена. Часть информации по возбужденным уголовным делам получают от взятых в плен служащих ВСУ. Сроки расследования, которое ведется на уровне ГВСУ, могут превышать год и более. Для привлечения к ответственности виновных могут пройти длительный срок, отмечает источник агентства. Запросы на комментарии в Министерство обороны РФ и СКР отправлены, на момент публикации ответы не поступили. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными средствами поражения, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал».