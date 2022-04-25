Путин начал подготовку к трибуналу над нацистами на Украине

Это защитит Россию от новых обвинений Запада

25 апреля 2022 в 21:04 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин предупредил мир об угрозе нацизма и начал подготовку к международному трибуналу над украинскими националистами Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин начал подготовку к международному трибуналу над украинскими националистами. На расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры 25 апреля он поручил собирать доказательства преступлений нацистов против мирных жителей и российских военных. Это превентивный удар по Западу, который пытается обвинить в событиях на Украине Россию, пояснили эксперты URA.RU. Факты докажут мировому сообществу, что угроза нацизма существует для всех, но исходит она не от РФ, сказали политологи. Открывая коллегию Генпрокуратуры, Путин отметил положительную динамику работы ведомства. «Число записавшихся на прием в прошлом году выросло более чем на 11% и превысило один миллион человек, и, как показывает статистика, большинство вопросов, с которыми обращались люди, были решены», —констатировал Путин, но при этом подчеркнул, что некоторые вопросы людей не решаются годами, и на это нужно «обратить внимание». Он подчеркнул, что соблюдение прав россиян и бизнеса важно в текущих условиях, когда Россия оказалась под санкционным давлением Запада. Западу на фоне событий на Украине не удалось расколоть российское общество, заявил президент РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Отдельно Путин коснулся задач, которые стоят перед прокуратурой в связи с проведением спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что российское общество проявляет сплоченность, поддерживает армию и жителей Донбасса. Однако Запад, осознав поражение на информационном поле в России, перешел к террору и подготовке убийств российских журналистов. Одно из них ФСБ пресекла сегодня (позже стало известно, что речь шла о телеведущем Владимире Соловьеве). «Нам известны пофамильно кураторы из западных служб, прежде всего, ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины», — заметил президент. В ходе спецоперации выявлены «массовые факты грубейшего нарушения неонацистскими формированиями и зарубежными наемниками норм международного права», отметил Путин. «Речь об убийствах мирных жителей, использовании людей, в том числе детей, в качестве живого щита, о других преступлениях», — сказал президент. По его словам, разбирательства также требуют провокации против российской армии, которые осуществлялись с привлечением зарубежных СМИ. Путин поручил сотрудникам прокуратуры собрать доказательную базу о преступлениях неонацистов на Украине, которая будет использована, в частности, в судах на международном уровне. «Она должна накапливаться по всем преступлениям неонацистов и их пособников, начиная с государственного переворота в Киеве в 2014 году, который открыл дорогу гражданской войне, кровопролитию и насилию на Украине», — подчеркнул президент. Это требование Путина логично, поскольку рано или поздно преступления националистов должны будут рассматриваться международным трибуналом, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Бесследно убийства людей, унижения и издевательства, которые националисты проводили над собственным народом без ответа остаться не могут. Было бы лучше, чтобы это был международный трибунал, чтобы весь мир скинул пелену с глаз и увидел, что из себя представляет украинский режим», — отметил политик. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре собрать все доказательства преступлений неонацистов против мирных жителей Донбасса и Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По его словам, на Киев уничтожает собственных граждан, чтобы удержаться у власти. «Это нацистский режим. В этом уже нет сомнений», — заметил сенатор. Тема преступлений украинских националистов касается не только Украины, убежден заместитель директора Института истории политики МПГУ Владимир Шаповалов. «Жители самых разных стран — дружественных нам, недружественных и нейтральных — должны знать о современно нацизме, тогда его бацилла перестанет действовать, особенно в некоторых странах Европы. Чтобы предотвратить распространение неонацизма не только на Украине, но и в других странах мира необходимо создать правовую реальность, которая будет продолжением Нюрнбергского процесса», — отметил эксперт. Жители всех стран мира должны узнать правду о действиях националистов в Донбассе и на Украине, считает политолог Владимир Шаповалов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Президент действует на опережение, поскольку на Западе звучат предложения дать оценки действиям России в ходе спецоперации, считает директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев. По его словам, трибунал над украинскими неонацистами необходим еще и для того, чтобы не пострадала репутация России. «Некоторые люди считают, что на Западе засели одни русофобы, но до кого-то [из западных лидеров] наши аргументы дойдут», — заключил Ознобищев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин начал подготовку к международному трибуналу над украинскими националистами. На расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры 25 апреля он поручил собирать доказательства преступлений нацистов против мирных жителей и российских военных. Это превентивный удар по Западу, который пытается обвинить в событиях на Украине Россию, пояснили эксперты URA.RU. Факты докажут мировому сообществу, что угроза нацизма существует для всех, но исходит она не от РФ, сказали политологи. Открывая коллегию Генпрокуратуры, Путин отметил положительную динамику работы ведомства. «Число записавшихся на прием в прошлом году выросло более чем на 11% и превысило один миллион человек, и, как показывает статистика, большинство вопросов, с которыми обращались люди, были решены», —констатировал Путин, но при этом подчеркнул, что некоторые вопросы людей не решаются годами, и на это нужно «обратить внимание». Он подчеркнул, что соблюдение прав россиян и бизнеса важно в текущих условиях, когда Россия оказалась под санкционным давлением Запада. Отдельно Путин коснулся задач, которые стоят перед прокуратурой в связи с проведением спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что российское общество проявляет сплоченность, поддерживает армию и жителей Донбасса. Однако Запад, осознав поражение на информационном поле в России, перешел к террору и подготовке убийств российских журналистов. Одно из них ФСБ пресекла сегодня (позже стало известно, что речь шла о телеведущем Владимире Соловьеве). «Нам известны пофамильно кураторы из западных служб, прежде всего, ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины», — заметил президент. В ходе спецоперации выявлены «массовые факты грубейшего нарушения неонацистскими формированиями и зарубежными наемниками норм международного права», отметил Путин. «Речь об убийствах мирных жителей, использовании людей, в том числе детей, в качестве живого щита, о других преступлениях», — сказал президент. По его словам, разбирательства также требуют провокации против российской армии, которые осуществлялись с привлечением зарубежных СМИ. Путин поручил сотрудникам прокуратуры собрать доказательную базу о преступлениях неонацистов на Украине, которая будет использована, в частности, в судах на международном уровне. «Она должна накапливаться по всем преступлениям неонацистов и их пособников, начиная с государственного переворота в Киеве в 2014 году, который открыл дорогу гражданской войне, кровопролитию и насилию на Украине», — подчеркнул президент. Это требование Путина логично, поскольку рано или поздно преступления националистов должны будут рассматриваться международным трибуналом, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Бесследно убийства людей, унижения и издевательства, которые националисты проводили над собственным народом без ответа остаться не могут. Было бы лучше, чтобы это был международный трибунал, чтобы весь мир скинул пелену с глаз и увидел, что из себя представляет украинский режим», — отметил политик. По его словам, на Киев уничтожает собственных граждан, чтобы удержаться у власти. «Это нацистский режим. В этом уже нет сомнений», — заметил сенатор. Тема преступлений украинских националистов касается не только Украины, убежден заместитель директора Института истории политики МПГУ Владимир Шаповалов. «Жители самых разных стран — дружественных нам, недружественных и нейтральных — должны знать о современно нацизме, тогда его бацилла перестанет действовать, особенно в некоторых странах Европы. Чтобы предотвратить распространение неонацизма не только на Украине, но и в других странах мира необходимо создать правовую реальность, которая будет продолжением Нюрнбергского процесса», — отметил эксперт. Президент действует на опережение, поскольку на Западе звучат предложения дать оценки действиям России в ходе спецоперации, считает директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев. По его словам, трибунал над украинскими неонацистами необходим еще и для того, чтобы не пострадала репутация России. «Некоторые люди считают, что на Западе засели одни русофобы, но до кого-то [из западных лидеров] наши аргументы дойдут», — заключил Ознобищев.