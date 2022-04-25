Пермских дачников предупредили о штрафах

26 апреля 2022 в 11:24 Размер текста - 17 +

Пермяков, поджигающих траву, будут выслеживать с дронов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермских дачников предупредили о штрафах за поджигание травы, что может привести к серьезным последствиям, в том числе и ландшафтным пожарам. Для предотвращения этого за жителями садоводческих кооперативов и местных населенных пунктов наблюдают с помощью беспилотников, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «В соответствии с КоАП РФ предусмотрен штраф на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей, в отношении юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей», — сообщается на сайте ведомства. За подобную деятельность применяются меры административной ответственности. Населенные пункты и садоводческие кооперативы патрулируют сотрудники пожарного надзора, в том числе и с беспилотниками. За последние выходные, 23 и 24 апреля за поджигание травы и мусора к ответственности привлечены 2 человека. Также 23 апреля произошел инцидент с возгоранием травы на жилой двухэтажный дом в деревне Капидоны. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Пермских дачников предупредили о штрафах за поджигание травы, что может привести к серьезным последствиям, в том числе и ландшафтным пожарам. Для предотвращения этого за жителями садоводческих кооперативов и местных населенных пунктов наблюдают с помощью беспилотников, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «В соответствии с КоАП РФ предусмотрен штраф на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей, в отношении юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей», — сообщается на сайте ведомства. За подобную деятельность применяются меры административной ответственности. Населенные пункты и садоводческие кооперативы патрулируют сотрудники пожарного надзора, в том числе и с беспилотниками. За последние выходные, 23 и 24 апреля за поджигание травы и мусора к ответственности привлечены 2 человека. Также 23 апреля произошел инцидент с возгоранием травы на жилой двухэтажный дом в деревне Капидоны.