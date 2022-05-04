Военный эксперт предостерег Польшу от войны с Россией

05 мая 2022 в 08:04 Размер текста - 17 +

Россия даст молниеносный ответ на действия Польши Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При вводе на территорию Западной Украины войск Польше может грозить война с Россией, и НАТО никак не сможет защитить ее. Такого мнения придерживается военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. «Сейчас есть опасность [для Польши], что Россия, как сказал [президент РФ Владимир] Путин, даст молниеносный ответ, а это сдерживает и Польшу, и Румынию. Речь не идет о полномасштабной войне с НАТО, потому что ввод польских войск на Украину не позволит задействовать статью НАТО о самообороне», — сказал он в интервью изданию «Украина.ру». Он также отметил, что РФ может нанести удары ракетами «Кинжал». Соответственно, многие польские военные после этого погибнут — этого и опасается Варшава. Страна сможет ввести свои войска только при условии полного распада Украины, дополняет «Царьград». Однако киевский режим должен полностью утратить рычаги управления, передает телеканал 360. Спецоперация, которая началась 24 февраля на Украине, проходит вынужденно. Главная цель российских войск на этой территории — помощь жителям Донбасса, в течение восьми лет подвергавшихся обстрелам со стороны нацбатов и ВСУ. Помимо жестких санкций, введенных рядом стран, Польша проводит международные военные учения Defender — они станут самыми крупными со времен холодной войны. В Польшу уже прибыли 7 тысяч солдат НАТО. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

При вводе на территорию Западной Украины войск Польше может грозить война с Россией, и НАТО никак не сможет защитить ее. Такого мнения придерживается военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. «Сейчас есть опасность [для Польши], что Россия, как сказал [президент РФ Владимир] Путин, даст молниеносный ответ, а это сдерживает и Польшу, и Румынию. Речь не идет о полномасштабной войне с НАТО, потому что ввод польских войск на Украину не позволит задействовать статью НАТО о самообороне», — сказал он в интервью изданию «Украина.ру». Он также отметил, что РФ может нанести удары ракетами «Кинжал». Соответственно, многие польские военные после этого погибнут — этого и опасается Варшава. Страна сможет ввести свои войска только при условии полного распада Украины, дополняет «Царьград». Однако киевский режим должен полностью утратить рычаги управления, передает телеканал 360. Спецоперация, которая началась 24 февраля на Украине, проходит вынужденно. Главная цель российских войск на этой территории — помощь жителям Донбасса, в течение восьми лет подвергавшихся обстрелам со стороны нацбатов и ВСУ. Помимо жестких санкций, введенных рядом стран, Польша проводит международные военные учения Defender — они станут самыми крупными со времен холодной войны. В Польшу уже прибыли 7 тысяч солдат НАТО.