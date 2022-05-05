Свердловчане, помогавшие другу сжигать отца, прятались в Перми

05 мая 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Борцы с организованной преступностью свердловского главка полиции задержали подозреваемых в Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подельники жителя Верхней Пышмы, который избил отца битой и сжег его в машине, прятались в Екатеринбурге и Перми, пытаясь уйти от правоохранителей. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Двух соучастников преступления полицейские задержали в Перми, где они сняли квартиру, чтобы „залечь на дно“, еще двух — в Екатеринбурге и Верхней Пышме», — сообщил Горелых. Он подчеркнул, что полиция задержала подозреваемых рекордно быстро, несмотря на то что они попытались скрыться. Старший помощник руководителя управления СК по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что суд арестовал подозреваемых, но сбор доказательств их вины продолжается. Эксперты анализируют отпечатки пальцев, работают с показаниями свидетелей. По версии силовиков, Житель Верхней Пышмы, обидевшись на отца, решил отомстить ему. Он вместе с тремя подельниками предположительно избил мужчину битой и поджег его в багажнике. Следователи опубликовали видео, как один из предполагаемых участников преступления показывает этапы сожжения свердловчанина. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Подельники жителя Верхней Пышмы, который избил отца битой и сжег его в машине, прятались в Екатеринбурге и Перми, пытаясь уйти от правоохранителей. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Двух соучастников преступления полицейские задержали в Перми, где они сняли квартиру, чтобы „залечь на дно“, еще двух — в Екатеринбурге и Верхней Пышме», — сообщил Горелых. Он подчеркнул, что полиция задержала подозреваемых рекордно быстро, несмотря на то что они попытались скрыться. Старший помощник руководителя управления СК по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что суд арестовал подозреваемых, но сбор доказательств их вины продолжается. Эксперты анализируют отпечатки пальцев, работают с показаниями свидетелей. По версии силовиков, Житель Верхней Пышмы, обидевшись на отца, решил отомстить ему. Он вместе с тремя подельниками предположительно избил мужчину битой и поджег его в багажнике. Следователи опубликовали видео, как один из предполагаемых участников преступления показывает этапы сожжения свердловчанина.