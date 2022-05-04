Житель Верхней Пышмы во время следственного эксперимента показал, как поджигали машину, в багажнике которой лежал отец одного из подозреваемых. Видео URA.RU предоставил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
«Проведены проверки показаний обвиняемых на месте, допрошено более 20 свидетелей, осуществлено несколько осмотров мест происшествия, обыски, осмотры изъятых вещественных доказательств», — сообщил Шульга. Он поделился видео, на котором один из подельников свердловчанина показывает, как бросал в автомобиль перчатки, пропитанные горючей жидкостью.
Шульга подчеркнул, что, если вина свердловчан будет доказана, им грозит наказание до пожизненного лишения свободы. Следователи проводят экспертизы, чтобы доказать вину свердловчан. Суд заключил подозреваемых под стражу.
По версии следствия, свердловчанин, поссорившийся с отцом, избил его битой, вывез в лес, где сжег его. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что сыщики из ОВД Верхней Пышмы и борцы с организованной преступностью областного главка поймали подозреваемых в кратчайшие сроки.
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Житель Верхней Пышмы во время следственного эксперимента показал, как поджигали машину, в багажнике которой лежал отец одного из подозреваемых. Видео URA.RU предоставил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «Проведены проверки показаний обвиняемых на месте, допрошено более 20 свидетелей, осуществлено несколько осмотров мест происшествия, обыски, осмотры изъятых вещественных доказательств», — сообщил Шульга. Он поделился видео, на котором один из подельников свердловчанина показывает, как бросал в автомобиль перчатки, пропитанные горючей жидкостью. Шульга подчеркнул, что, если вина свердловчан будет доказана, им грозит наказание до пожизненного лишения свободы. Следователи проводят экспертизы, чтобы доказать вину свердловчан. Суд заключил подозреваемых под стражу. По версии следствия, свердловчанин, поссорившийся с отцом, избил его битой, вывез в лес, где сжег его. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что сыщики из ОВД Верхней Пышмы и борцы с организованной преступностью областного главка поймали подозреваемых в кратчайшие сроки.