04 мая 2022

Свердловчанин сжег своего отца в машине. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в кино-концертном театре
Свердловские следователи собирают доказательства вины подозреваемых Фото:

Житель Верхней Пышмы с тремя знакомыми избил своего отца битой, вывез его в лес и сжег в машине. Об этом сообщил URA.RU старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга.

«Утром 20 апреля четверо обвиняемых применили физическое насилие, в том числе и в виде ударов бейсбольной битой, к мужчине, являвшемуся отцом одного из напавших», — сообщил Шульга. После того как избытый потерял сознание, его засунули в багажник автомобиля, отвезли в лес и сожгли вместе с машиной.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал URA.RU, что убийство могло произойти из-за личного конфликта. «По одной из версий, у сына убитого мужчины якобы с детства остались серьезные обиды на отца», — рассказал Горелых, отметив, что в операции по задержанию работали сыщики уголовного розыска Верхней Пышмы и борцы с организованной преступности из областного главка полиции.

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Житель Верхней Пышмы с тремя знакомыми избил своего отца битой, вывез его в лес и сжег в машине. Об этом сообщил URA.RU старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга. «Утром 20 апреля четверо обвиняемых применили физическое насилие, в том числе и в виде ударов бейсбольной битой, к мужчине, являвшемуся отцом одного из напавших», — сообщил Шульга. После того как избытый потерял сознание, его засунули в багажник автомобиля, отвезли в лес и сожгли вместе с машиной. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал URA.RU, что убийство могло произойти из-за личного конфликта. «По одной из версий, у сына убитого мужчины якобы с детства остались серьезные обиды на отца», — рассказал Горелых, отметив, что в операции по задержанию работали сыщики уголовного розыска Верхней Пышмы и борцы с организованной преступности из областного главка полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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