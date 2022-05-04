Свердловчанин сжег своего отца в машине. Видео

05 мая 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

Свердловские следователи собирают доказательства вины подозреваемых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Верхней Пышмы с тремя знакомыми избил своего отца битой, вывез его в лес и сжег в машине. Об этом сообщил URA.RU старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга. «Утром 20 апреля четверо обвиняемых применили физическое насилие, в том числе и в виде ударов бейсбольной битой, к мужчине, являвшемуся отцом одного из напавших», — сообщил Шульга. После того как избытый потерял сознание, его засунули в багажник автомобиля, отвезли в лес и сожгли вместе с машиной. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал URA.RU, что убийство могло произойти из-за личного конфликта. «По одной из версий, у сына убитого мужчины якобы с детства остались серьезные обиды на отца», — рассказал Горелых, отметив, что в операции по задержанию работали сыщики уголовного розыска Верхней Пышмы и борцы с организованной преступности из областного главка полиции. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Житель Верхней Пышмы с тремя знакомыми избил своего отца битой, вывез его в лес и сжег в машине. Об этом сообщил URA.RU старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга. «Утром 20 апреля четверо обвиняемых применили физическое насилие, в том числе и в виде ударов бейсбольной битой, к мужчине, являвшемуся отцом одного из напавших», — сообщил Шульга. После того как избытый потерял сознание, его засунули в багажник автомобиля, отвезли в лес и сожгли вместе с машиной. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал URA.RU, что убийство могло произойти из-за личного конфликта. «По одной из версий, у сына убитого мужчины якобы с детства остались серьезные обиды на отца», — рассказал Горелых, отметив, что в операции по задержанию работали сыщики уголовного розыска Верхней Пышмы и борцы с организованной преступности из областного главка полиции.