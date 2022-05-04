Алексей Сигидаев спел песню военных лет с подчиненными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев принял участие в акции «О героях былых времен», посвященной празднованию 77-летия Дня Победы, которую сам инициировал. Видео с песней военных лет в исполнении сотрудников депздрава размещено на официальном сайте ведомства.

«Сотрудники департамента здравоохранения Курганской области приняли участие в акции „О героях былых времен“», — говорится информации на сайте депздрава. Сотрудники во главе с Сигидаевым и его заместителями Назаром Шевченко и Еленой Островских исполнили песню «От героев былых времен» из кинофильма «Офицеры». Несколько сотрудников держали в руках портреты фронтовиков.

Ранее URA.RU писало, что в курганских больницах по инициативе главы депздрава Алексея Сигидаева проходит акция. Коллективы больниц исполняют песни военных лет на видео, которое публикуют в соцсетях. На сайте депздрава опубликованы ролики коллективов Курганской областной клинической больницы и Курганского областного перинатального центра.