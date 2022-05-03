В курганских больницах проходит акция, посвященная Дню Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганских больницах по инициативе главы депздрава Алексея Сигидаева проходит акция «О героях былых времен», посвященная празднованию 77-летия Дня Победы. Коллективы больниц исполняют песни военных лет и записывают видеоролики. К акции присоединятся и сотрудники департамента здравоохранения, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Медицинские работники Курганской области поют песни военных лет. Акция „О героях былых времен“ проводится по инициативе директора Департамента здравоохранения Курганской области Алексея Сигидаева. К мероприятию уже присоединились многие коллективы медицинских организаций. Ролики размещаются в социальных сетях и на официальных сайтах медицинских организаций. Сегодня к акции присоединятся сотрудники Департамента здравоохранения Курганской области», — сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Курганской области.

Коллектив Курганской областной клинической больницы исполнил песню «На безымянной высоте». Ролик опубликован в группе больницы в соцсети «ВКонтакте». «Получилось атмосферно аж до мурашек!», — поделился и. о. главврача Николай Плотников на своей странице.