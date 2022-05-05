Свердловские мэры не успевают выполнить федеральную задачу в срок Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти 13 свердловских городов проваливают задачу по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Муниципалитеты области до дедлайна должны обеспечить нужное число голосов жителей за объекты благоустройства, однако некоторые мэры критически отстают от поставленной планки, сообщил URA.RU источник, близкий к резиденции губернатора.

В рамках федеральной программы в каждом городе выбирают парки, аллеи, набережные, которые будут благоустроены. Объекты выносятся на всеобщее голосование, а участие горожан в нем — это главный KPI местной администрации. Показатель считается достигнутым, когда в опросе приняли участие не менее 20% жителей города. В Свердловской области голосование началось в апреле и продлится до конца мая — у мэров осталось меньше месяца.

По последним отчетам, в аутсайдерах сейчас находятся сразу 13 городов, включая Екатеринбург и Нижний Тагил — оба едва набирают треть необходимых голосов. Также в «красной» зоне оказались Первоуральск, Реж, Краснотурьинск, Североуральск, поселок Малышева, Верхняя Салда, Дегтярск, Нижние Серги и Среднеуральск. «А самые низкие цифры у Белоярского и Арти», — поделился собеседник URA.RU.

Близки к зоне аутсайдеров три города — Сысерть, Заречный и Серов, которые входят в группу «середняков». Остальные территории показывают приемлемые результаты. Особо выделяются цифры четырех муниципалитетов: Волчанска, Михайловска, Верхнего Тагила и Верхней Туры. Там власти уже перевыполнили план.

Нахождение в «красной» зоне чревато для глав. Если по завершении голосования тот или иной город останется в аутсайдерах, в следующем году администрация рискует не получить федеральных денег на благоустройство парков и скверов. Узнать официальную позицию областной власти URA.RU не удалось, в департаменте информполитики оперативно не ответили на запрос.

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