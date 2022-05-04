Оправданных по делу о взятках в ЯНАО ждет новый суд

Прокуратура не согласилась с оправдательным приговором Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Оправдательный приговор в отношении заместителя главврача Надымской центральной районной больницы по хозвопросам Вадима Железняка, которого обвиняют в получении взяток и в махинациях с госконтрактами, будет обжалован прокуратурой. Как сообщается на сайте окружного суда, ведомство также намерено убедить судью пересмотреть решение в отношении остальных фигурантов коррупционного дела.

«Суд ЯНАО. Дело: Голишевский Андрей Эдуардович. Голишевский Артем Игоревич, Данилюк Дмитрий Валерьевич, Железняк Вадим Владимирович, Христюк Олег Владимирович. Перечень статей УК РФ: ст. 291 ч.4 пп. а,б (дача взятки группой лиц в крупном размере), ст. 159 ч.4 (мошенничество совершенное группой лиц в крупном размере). Судья: Святослав Калинкин», — говорится в описании дела.

Надымский городской суд вынес оправдательный приговор 31 января 2022 года в отношении фигурантов коррупционного дела. С данным решением прокурор не согласился и подал апелляционное представление.

Агентство обратилось за комментарием в прокуратуру ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме по подозрению в махинациях с госконтрактами и получении взяток задержан замглавврача Надымской ЦРБ Вадим Железняк. По данным следствия, он предложил ООО «Сакура» взять контракт на ремонт Надымской центральной районной больницы. За это от представителей компании-подрядчика Артема и Андрея Голишевских он якобы получил взятку в размере 266 тысяч рублей.

Помимо этого Вадима Железняка обвиняют в даче взятки работнику «Дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО» Сергею Даниленко. За 40 тысяч он якобы подписал акт о сдаче лабораторного корпуса Надымской райбольницы, хотя по факту работы не были закончены. Суд рассмотрел дело чиновника в особом порядке назначив ему штраф в размере 1,6 млн рублей.

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