04 мая 2022

Власти ЯНАО потратили сотни миллионов из бюджета на пиар

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, документ, депутат, чиновники, заседание, руки
Власти подготовили отчет об исполнении окружного бюджета в 2021 году Фото:

Власти ЯНАО израсходовали из бюджета порядка двух миллиардов на средства массовой информации. Соответствующее приложение к отчету об исполнении окружного бюджета в 2021 году опубликовали на сайте заксобрания региона.

«Расходы окружного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год. Средства массовой информации — 1 841 030 441,50 рубля. Телевидение и радиовещание — 185 573 996,18 рубля. Периодическая печать и издательства — 8 393 497,54 рубля. Другие вопросы в области средств массовой информации — 1 647 062 947,78 рубля», — говорится в документе.

В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее сообщалось, что в 2021 году власти региона решили уменьшить траты на пиар в федеральном эфире. Тогда правительство сэкономило 12 миллионов рублей.

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Власти ЯНАО израсходовали из бюджета порядка двух миллиардов на средства массовой информации. Соответствующее приложение к отчету об исполнении окружного бюджета в 2021 году опубликовали на сайте заксобрания региона. «Расходы окружного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год. Средства массовой информации — 1 841 030 441,50 рубля. Телевидение и радиовещание — 185 573 996,18 рубля. Периодическая печать и издательства — 8 393 497,54 рубля. Другие вопросы в области средств массовой информации — 1 647 062 947,78 рубля», — говорится в документе. В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее сообщалось, что в 2021 году власти региона решили уменьшить траты на пиар в федеральном эфире. Тогда правительство сэкономило 12 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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