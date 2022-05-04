Власти ЯНАО потратили сотни миллионов из бюджета на пиар

Власти подготовили отчет об исполнении окружного бюджета в 2021 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ЯНАО израсходовали из бюджета порядка двух миллиардов на средства массовой информации. Соответствующее приложение к отчету об исполнении окружного бюджета в 2021 году опубликовали на сайте заксобрания региона.

«Расходы окружного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год. Средства массовой информации — 1 841 030 441,50 рубля. Телевидение и радиовещание — 185 573 996,18 рубля. Периодическая печать и издательства — 8 393 497,54 рубля. Другие вопросы в области средств массовой информации — 1 647 062 947,78 рубля», — говорится в документе.

В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее сообщалось, что в 2021 году власти региона решили уменьшить траты на пиар в федеральном эфире. Тогда правительство сэкономило 12 миллионов рублей.