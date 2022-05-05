Фермеры ЯНАО получат 18 миллионов

Имена победителей назовут в конце мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департамент агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа получил 12 проектов на предоставление гранта «Агростартап-2022». Победители разделят 18 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямала.

«Впереди нас ждет конкурсный отбор. Имена победителей назовут в конце мая», — отмечает заведующая сектором развития сельских территорий ЯНАО Надежда Запольских.

Заявки поступили от двух индивидуальных предпринимателей и десяти граждан, планирующих открыть свое дело в сфере агропромышленного комплекса. Самым популярным направлением остается оленеводство.

Ранее URA.RU рассказывал о предпринимателе из Салехарда Роман Шарапендо, который запустил специализированный цех по производству чипсов из оленины. Бизнесмен рассчитывает нарастить объемы производства до 500 кг в месяц.