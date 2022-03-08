В ЯНАО увеличат производство деликатесов из оленины

На грант правительства ЯНАО было открыто новое предприятие Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Предприниматель из Салехарда (ЯНАО) Роман Шарапендо запустил специализированный цех по производству деликатесной снековой продукции — чипсов и хвороста из оленины. Как сообщается на официальном сайте окружного правительства, бизнесмен рассчитывает нарастить объемы производства деликатесов с 500 кг в месяц.

«В Салехарде заработал цех по переработке мяса оленя. Новое предприятие будет выпускать деликатесную снековую продукцию — чипсы и хворост. Идея создания специализированного бизнес-объекта принадлежит индивидуальному предпринимателю Роману Шарапендо», — говорится в сообщении правительства ЯНАО.

Предприниматель открыл свое дело при помощи 15 млн рублей, полученных в рамках гранта губернатора автономного округа Дмитрия Артюхова. Бизнесмен приобрел производственный цех и закупил оборудование для начала работы.

«Реализация проекта позволила создать три новых рабочих места. Процессы максимально автоматизированы. Пока начнем с 500 кг в месяц, а затем будем наращивать объемы производства. Мы рассчитываем, что наша деликатесная линейка найдет своего покупателя, а также будет востребована в качестве сувенирной и подарочной продукции», — приводит слова Шарапендо пресс-служба.

Цех работает в тестовом режиме, выпуск продукции в полном объеме начнется летом 2022 года. До этого приобрести деликатесную продукцию можно будет только в магазинах Салехарда.

«Развитие глубокой переработки мяса северного оленя соответствует современным трендам и приоритетам развития АПК региона. Для нас не удивительно встречать на ямальских прилавках оленину — прекрасный экологически чистый продукт. Но с вводом цеха представленный в магазинах ассортимент расширится», — приводит слова заместителя директора регионального департамента АПК Любови Охман пресс-служба правительства.

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