Экс-депутат Рады предрек присоединение к Польше части Украины

03 мая 2022 в 22:37 Размер текста - 17 +

Столица «прозападной Украины» будет во Львове, считает Илья Кива Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К Польше может присоединиться западная часть Украины после референдума. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. Кива сообщил, что началось формирование западного рубежа украинской обороны. По его словам, оружие и боеприпасы, поставляемые из Европы, останутся в западной части Украины. «Это первый этап перед отделением и созданием „прозападной Украины“ со столицей во Львове. С последующим присоединением, через референдум, к Польше», — написал Кива в своем telegram-канале. Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о планах Польши и США по установлению контроля над западной Украиной, передает «Царьград». Разведка России подтвердила информацию о размещении «миротворцев» на территории Западной Украины, пишет RT. Кива ранее заявлял, что НАТО планирует захватить запад Украины под видом миротворческого процесса. Так он отреагировал на информацию о переброске военных альянса в Польшу. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президент России Владимир Путин. По его словам, это вынужденная мера для помощи жителям Донбасса. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

К Польше может присоединиться западная часть Украины после референдума. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. Кива сообщил, что началось формирование западного рубежа украинской обороны. По его словам, оружие и боеприпасы, поставляемые из Европы, останутся в западной части Украины. «Это первый этап перед отделением и созданием „прозападной Украины“ со столицей во Львове. С последующим присоединением, через референдум, к Польше», — написал Кива в своем telegram-канале. Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о планах Польши и США по установлению контроля над западной Украиной, передает «Царьград». Разведка России подтвердила информацию о размещении «миротворцев» на территории Западной Украины, пишет RT. Кива ранее заявлял, что НАТО планирует захватить запад Украины под видом миротворческого процесса. Так он отреагировал на информацию о переброске военных альянса в Польшу. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президент России Владимир Путин. По его словам, это вынужденная мера для помощи жителям Донбасса.