Курганцы судились из-за собаки и дикого винограда

В Кургане два жителя судились из-за вольера для собаки и виноградника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в одном из частных секторов между двумя жителями возник спор из-за домашнего питомца и виноградника. Один из курганцев через суд заставил соседа перенести вольер для собаки подальше от их участка, а также расчистить прилегающую к нему территорию от дикого винограда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«Собака доставляла неудобства жителям соседнего дома. Кроме того, они были уверены, что разросшиеся корни и стебли дикого винограда перебрались от соседа на территорию их участка и засоряли землю. Они настаивали на „переезде“ собаки и требовали убрать виноград. Урегулировать спор самостоятельно соседи не смогли, поэтому инициаторы переноса собачьей будки и ликвидации растений обратились в суд. Он удовлетворил их просьбу», — рассказали в пресс-службе ФССП.

Судебные приставы предупредили жителя Кургана о том, что в течение пяти дней вольер необходимо перенести, а виноградник ликвидировать, иначе мужчине грозит денежное взыскание. На следующий день он исполнил требование суда, конфликт между соседями урегулирован.