В 90-е компания Александра Репина зарабатывала на продажах холодильников в рассрочку Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский предприниматель Александр Репин рассказал о ноу-хау, которое помогло построить его бизнес-империю. В 90-е годы владелец холдинга «Сатурн-Р» разбогател, придумав новую для тех лет схему рассрочки. Подробности бизнесмен сообщил в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Холодильники „Стинол“, помните такие? Вот мы были единственным продавцом. Но инфляция тогда была дикая. Поэтому мы одни из первых придумали продавать холодильники в двухмесячную рассрочку. При покупке клиент отдает половину суммы, вторую половину платит во второй месяц, но уже с учетом инфляции», — рассказал URA.RU Репин. По его словам, за счет такого ноу-хау продажи холодильников выросли в 20 раз.

По этой схеме позже «Сатурн-Р» продавал и другую бытовую технику. «Одни только холодильники завозили в Пермь огромными фурами», — добавил предприниматель. Компания стала официальным дистрибьютором Липецкого завода, а личная скидка Репина составляла 4%. За 15 лет сеть «Сатурн-Р» открыла в Перми и крае шесть магазинов.

Магазины сети продавали бытовую технику Ariston, Indesit, Bosch, LG и др. Монополистом на пермском рынке «Сатурн-Р» оставался до 1998 года, когда в краевой столице открылся первый магазин федеральной сети «Эльдорадо». В 2009 году Репин продал свой бизнес из-за финансового кризиса.