Перевозчики объяснили, почему курганцы дольше ждут автобусы

В Кургане перевозчики не хотят отвечать за автобусные маршруты, от которых отказались другие предприниматели, из-за нехватки денег. Поэтому они не заявляются на аукционы, связанные с этими маршрутами. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский.
«Сейчас ни у кого нет возможности покупать новые автобусы, чтобы на маршруты заявляться. А перевозчики, отказывались от маршрутов не потому, что хотя бы отрабатывали в ноль», — рассказал Кимаковский.
Ранее в Кургане перевозчики отказались от маршрутов № 22, 32, 42, 342, 374, и готовились отказаться от маршрутов № 13, 304, 306, 336, 365. Представители мэрии отмечали, что перевозчики отказываются обслуживать маршруты, которые считают неприбыльными. В администрации добавили, что при этом перевозчики не предоставляли отчеты о том, что маршрут убыточный.
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В Кургане перевозчики не хотят отвечать за автобусные маршруты, от которых отказались другие предприниматели, из-за нехватки денег. Поэтому они не заявляются на аукционы, связанные с этими маршрутами. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. «Сейчас ни у кого нет возможности покупать новые автобусы, чтобы на маршруты заявляться. А перевозчики, отказывались от маршрутов не потому, что хотя бы отрабатывали в ноль», — рассказал Кимаковский. Ранее в Кургане перевозчики отказались от маршрутов № 22, 32, 42, 342, 374, и готовились отказаться от маршрутов № 13, 304, 306, 336, 365. Представители мэрии отмечали, что перевозчики отказываются обслуживать маршруты, которые считают неприбыльными. В администрации добавили, что при этом перевозчики не предоставляли отчеты о том, что маршрут убыточный.