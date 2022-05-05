05 мая 2022

Перевозчики объяснили, почему курганцы дольше ждут автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закрытие пляжа Голубые озера. Курган , отпуск, лето, автобус, голубые озера, плавание, отдых, купание
В 2021 году перевозчики отказались от некоторых автобусных маршрутов в Кургане Фото:
новость из сюжета
Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане перевозчики не хотят отвечать за автобусные маршруты, от которых отказались другие предприниматели, из-за нехватки денег. Поэтому они не заявляются на аукционы, связанные с этими маршрутами. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский.

«Сейчас ни у кого нет возможности покупать новые автобусы, чтобы на маршруты заявляться. А перевозчики, отказывались от маршрутов не потому, что хотя бы отрабатывали в ноль», — рассказал Кимаковский.

Ранее в Кургане перевозчики отказались от маршрутов № 22, 32, 42, 342, 374, и готовились отказаться от маршрутов № 13, 304, 306, 336, 365. Представители мэрии отмечали, что перевозчики отказываются обслуживать маршруты, которые считают неприбыльными. В администрации добавили, что при этом перевозчики не предоставляли отчеты о том, что маршрут убыточный.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан».

В Кургане перевозчики не хотят отвечать за автобусные маршруты, от которых отказались другие предприниматели, из-за нехватки денег. Поэтому они не заявляются на аукционы, связанные с этими маршрутами. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. «Сейчас ни у кого нет возможности покупать новые автобусы, чтобы на маршруты заявляться. А перевозчики, отказывались от маршрутов не потому, что хотя бы отрабатывали в ноль», — рассказал Кимаковский. Ранее в Кургане перевозчики отказались от маршрутов № 22, 32, 42, 342, 374, и готовились отказаться от маршрутов № 13, 304, 306, 336, 365. Представители мэрии отмечали, что перевозчики отказываются обслуживать маршруты, которые считают неприбыльными. В администрации добавили, что при этом перевозчики не предоставляли отчеты о том, что маршрут убыточный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...