Педагоги вошли в список самых востребованных профессий Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Среди самых востребованных в Тюмени оказались профессии связанные с инженерией, работой с детьми и информатикой. Такие данные опубликованы на платформе Vuzopedia.

«Самые востребованные и перспективные профессии Тюмени: инженер по технологическому обеспечению работы нефтегазового промысла, менеджер по эксплуатации недвижимости и инженер-механик по ракетостроению. Также в список востребованных вошли специалисты информационной безопасности и педагоги», — сообщается на платформе.

Для того, чтобы стать инженером по обеспечению работы нефтегазового промысла, человеку необходимо иметь не только хорошие физические данные, но психическую устойчивость. Работа зачастую подразумевает вахтовый метод. Начинающий специалист может зарабатывать от 40 тысяч рублей в месяц, а опытный около 150 тысяч рублей.

Средняя зарплата менеджера по эксплуатации недвижимости в начале карьеры составляет 30 тысяч рублей, а у профессионала 90 тысяч рублей в месяц. Сотрудник должен быть организованным и иметь аналитический склад ума.

Инженер-механик по ракетостроению должен обладать способностью усваивать большие объемы информации и интересоваться космической тематикой. На первых этапах он может зарабатывать в районе 40 тысяч в месяц, а в дальнейшем свыше 90 тысяч.

Специалист информационной безопасности в начале своей карьеры сможет зарабатывать около 25 тысяч рублей в месяц, но в дальнейшем зарплата вырастет в среднем до 90 тысяч рублей. Сотрудники будут заниматься разработкой различных программ и борьбой с незаконным вмешательством в работу информационной сети.

Профессия педагога подходит для общительных и стрессоустойчивых людей. Зарплата преподавателей в среднем составляет от 25 тысяч рублей в месяц.

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