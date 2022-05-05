Стоимость всего участка — 26 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самый дорогой участок под застройку в центре Перми продают по цене 4 млн за сотку. Собственник предлагает построить особняк. Объявление опубликовано на портале «Авито».

«Земельный участок в самом центре города Перми, 6,5 сот. Стоимость 26 млн рублей, 4 млн за сотку», — сообщается в объявлении. Земля располагается по адресу ул. Екатерининская, 80а, недалеко находится ЦУМ.

Продавец заявляет, что покупатель также может построить не только особняк, но и другие здания, так разрешено любое использование: клубный дом, хостел, офис, клиника и т. д. Для постройки трехэтажного здания уже имеется проект.

Аналитики «Авито» сообщают о резко выросшем спросе на земельные участки в России и Пермском крае (исследование есть в распоряжении URA.RU). Пермяки стали интересоваться покупкой земли под застройку на 19% чаще за прошедший квартал. Возросший интерес исследователи объясняет сложной ситуацией на рынке, из-за которой люди не хотят переплачивать за готовые дома и решают строить жилье своими силами.