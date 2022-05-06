В результате аварии, которая произошла 6 мая около 15:30 возле дома №59 по улице Ильича в Екатеринбурге, пострадал 15-летний подросток. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ГИБДД Екатеринбурга.
«Водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь по Ильича со стороны Избирателей с правым поворотом на улицу Победы, допустил наезд на несовершеннолетнего, который пересекал проезжую часть на велосипеде, не спешившись с него. В результате ДТП пострадал 15-летний мальчик, который с ушибом колена доставлен в больницу», — рассказали в ГИБДД.
Инспекторы напоминают родителям, что необходимо изучать с детьми правила дорожного движения. Пешеходы на велосипедах и самокатах должны спешиваться перед тем, как перейти дорогу. Похожий инцидент произошел в Екатеринбурге накануне: на Шаумяна водитель сбил подростка на электросамокате.
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