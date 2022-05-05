В Екатеринбурге на пешеходном переходе сбили ребенка на самокате. Фото

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Электросамокаты. Екатеринбург, самокаты, самокат, электросамокат
Авария произошла на Юго-Западе Фото:

Напротив дома №80 по улице Шаумяна в Екатеринбурге произошло ДТП, в котором пострадал 15-летний подросток на электросамокате. Об этом сообщает официальный telegram-канал ГИБДД Екатеринбурга.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Qashqai на регулируемом перекрестке Шаумяна — Громова допустил наезд на пешехода, который двигался на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — рассказывают в ведомстве. В аварии пострадала 15-летняя девочка, с различными травмами ее доставили в больницу.

Ранее URA.RU сообщало о похожем инциденте. На улице Сыромолотова водитель, выезжая из двора, сбил 13-летнего ребенка, который ехал по тротуару на самокате.

Ребенок проезжал дорогу на зеленый сигнал светофора
Фото:

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Напротив дома №80 по улице Шаумяна в Екатеринбурге произошло ДТП, в котором пострадал 15-летний подросток на электросамокате. Об этом сообщает официальный telegram-канал ГИБДД Екатеринбурга. «По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Qashqai на регулируемом перекрестке Шаумяна — Громова допустил наезд на пешехода, который двигался на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — рассказывают в ведомстве. В аварии пострадала 15-летняя девочка, с различными травмами ее доставили в больницу. Ранее URA.RU сообщало о похожем инциденте. На улице Сыромолотова водитель, выезжая из двора, сбил 13-летнего ребенка, который ехал по тротуару на самокате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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