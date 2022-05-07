Пермский водитель насмерть сбил 11-летнего мальчика Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В городе Березники Пермского края на улице Мира произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Погиб 11-летний мальчик, его старший брат попал в больницу. Об этом сообщает паблик «ЧП Березники» соцсети «ВКонтакте».

«По предварительным данным, водитель транспортного средства „Лада Калина“ двигался со стороны магазина „Северный“ на огромной скорости проехал перекресток на красный сигнал светофора, сбив двух братьев. Старшему 18 лет, он был в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Младший, которому 11 лет, скончался на месте», — приводятся подробности со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию.

Автомобиль, проезжая перекресток на красный свет, сбил подростков, после чего проехал еще несколько десятков метров. Дальше по ходу движения он врезался в иномарку и вылетел на тротуар, въехав в урны для мусора.

По сообщениям очевидцев, 30-летний водитель также получил травмы. Мужчина был задержан полицейскими и доставлен в больницу для оказания необходимой помощи.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми нетрезвый водитель сбил несколько человек на перекрестке. 16-летняя девушка при этом погибла.

Смертельное ДТП в городе Березники, в котором погиб 11-летний мальчик фото сообщество соцсети «ВКонтакте» «ЧП Березники»