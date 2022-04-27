В Перми сбивший насмерть девушку водитель оказался пьян

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Водителя, сбившего людей на переходе, задержали Фото:

Водитель иномарки, сбивший на пешеходном переходе в Индустриальном районе Перми нескольких человек, оказался пьян. В результате аварии погибла девушка-подросток, еще двое человек госпитализированы. В СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело.

«Обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате несовершеннолетняя девушка 2005 года рождения, скончалась при проведении реанимационных мероприятий на месте. Еще двое граждан с различными травмами доставлены в медицинское учреждение», — сообщается на сайте ведомства.

Водителя задержали. Решается вопрос о заключении его в СИЗО. Если суд признает его виновным, то мужчине согласно п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ грозит срок в колонии от пяти до 12 лет.

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Водитель иномарки, сбивший на пешеходном переходе в Индустриальном районе Перми нескольких человек, оказался пьян. В результате аварии погибла девушка-подросток, еще двое человек госпитализированы. В СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело. «Обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате несовершеннолетняя девушка 2005 года рождения, скончалась при проведении реанимационных мероприятий на месте. Еще двое граждан с различными травмами доставлены в медицинское учреждение», — сообщается на сайте ведомства. Водителя задержали. Решается вопрос о заключении его в СИЗО. Если суд признает его виновным, то мужчине согласно п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ грозит срок в колонии от пяти до 12 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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