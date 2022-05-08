Житель Пермского края напал на сотрудников ДПС. Видео

09 мая 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Напавшим на экипаж ДПС пермяком займутся следственные органы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае мужчина напал на сотрудника ДПС. Видео произошедшего размещено в соцсетях. На кадрах видно, как к стоящему на обочине с проблесковыми огнями автомобилю ДПС подбегает пермяк и вступает в драку. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU уточнили, что произошедшее было зафиксировано в городе Лысьва. «В ходе несения службы по охране безопасности дорожного движения, сотрудниками ДПС в городе Лысьва, на улице Гайдара был остановлен автомобиль УАЗ, под управлением водителя 1990 года рождения. Мужчина категорически отказался от выполнения законных требований сотрудников полиции. При этом, находящийся в автомобиле пассажир вел себя агрессивно, и препятствовал выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции», — отметили в краевом главке. В отношении водителя были составлены протоколы об административном правонарушении по ч 1 ст 12.8 и 19.3 КоАП РФ. В отношении пассажира, напавшего на сотрудников полиции, материалы переданы в следственные органы СК по Пермскому краю. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» .

В Пермском крае мужчина напал на сотрудника ДПС. Видео произошедшего размещено в соцсетях. На кадрах видно, как к стоящему на обочине с проблесковыми огнями автомобилю ДПС подбегает пермяк и вступает в драку. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU уточнили, что произошедшее было зафиксировано в городе Лысьва. «В ходе несения службы по охране безопасности дорожного движения, сотрудниками ДПС в городе Лысьва, на улице Гайдара был остановлен автомобиль УАЗ, под управлением водителя 1990 года рождения. Мужчина категорически отказался от выполнения законных требований сотрудников полиции. При этом, находящийся в автомобиле пассажир вел себя агрессивно, и препятствовал выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции», — отметили в краевом главке. В отношении водителя были составлены протоколы об административном правонарушении по ч 1 ст 12.8 и 19.3 КоАП РФ. В отношении пассажира, напавшего на сотрудников полиции, материалы переданы в следственные органы СК по Пермскому краю.