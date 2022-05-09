Путин поручил разобраться с международными расчетами

09 мая 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Новая межведомственная группа должна будет проработать вопрос международных расчетов с дружественными и недружественными странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин создал межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов валютного регулирования. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Руководит рабочей группой будет помощник президента РФ Максим Орешкин. «Образовать межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов. Настоящее распоряжение вступает в силы со дня его подписания», — сообщается в документе. Согласно распоряжению, рабочая группа должна проработать вопрос международных расчетов с дружественными странами, в том числе в российских рублях и национальных валютах других государств. То же самое касается контрагентов из недружественных стран. Также группа будет вырабатывать меры валютного регулирования, которые помогут обеспечить баланс спроса и предложения на валютном рынке. Ранее Путин подписал указ, согласно которому страны, признанные недружественными, должны платить за газ в рублях. Многие европейские страны отказались это делать. Поставки российского газа уже прекратились в Польшу и Болгарию. В Еврокомиссии обвили Москву в нарушении контрактов. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин создал межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов валютного регулирования. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Руководит рабочей группой будет помощник президента РФ Максим Орешкин. «Образовать межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов. Настоящее распоряжение вступает в силы со дня его подписания», — сообщается в документе. Согласно распоряжению, рабочая группа должна проработать вопрос международных расчетов с дружественными странами, в том числе в российских рублях и национальных валютах других государств. То же самое касается контрагентов из недружественных стран. Также группа будет вырабатывать меры валютного регулирования, которые помогут обеспечить баланс спроса и предложения на валютном рынке. Ранее Путин подписал указ, согласно которому страны, признанные недружественными, должны платить за газ в рублях. Многие европейские страны отказались это делать. Поставки российского газа уже прекратились в Польшу и Болгарию. В Еврокомиссии обвили Москву в нарушении контрактов.