В Еврокомиссии обвинили Россию в нарушении газовых контрактов

Решение «Газпрома» об отключении Польши и Болгарии от поставок газа является нарушением газовых контрактов со стороны России. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС.
«Все министры решительно осудили решение „Газпрома“ прекратить поставки в Польшу и Болгарию. Это нарушение Россией своих обязательств в рамках контрактов», — передает слова Кадри Симсон ТАСС.
По ее словам, РФ может отключить от газа любую страну Европейского союза. Она считает, что таким образом Россия пытается «расколоть ЕС».
Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU.
Решение «Газпрома» об отключении Польши и Болгарии от поставок газа является нарушением газовых контрактов со стороны России. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС. «Все министры решительно осудили решение „Газпрома“ прекратить поставки в Польшу и Болгарию. Это нарушение Россией своих обязательств в рамках контрактов», — передает слова Кадри Симсон ТАСС. По ее словам, РФ может отключить от газа любую страну Европейского союза. Она считает, что таким образом Россия пытается «расколоть ЕС». Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал Владимир Путин. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ. 27 апреля «Газпром» прекратил экспорт топлива Польше и Болгарии —обе страны отказались платить за него в рублях. Французский министр Барбара Помпили заявила, что Европа единогласно против того, чтобы оплачивать российский газ в рублях. В Германии также заявили, что никогда не будут платить за поставки газа в российской валюте. 1 мая Путин сделал новый шаг, который заставит ЕС покупать газ за рубли. Тем временем 10 стран Евросоюза уже согласились на условия России.