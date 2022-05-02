В Еврокомиссии обвинили Россию в нарушении газовых контрактов

03 мая 2022 в 01:49 Размер текста - 17 +

Решение «Газпрома» об отключении Польши и Болгарии от поставок газа является нарушением газовых контрактов со стороны России. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС. «Все министры решительно осудили решение „Газпрома“ прекратить поставки в Польшу и Болгарию. Это нарушение Россией своих обязательств в рамках контрактов», — передает слова Кадри Симсон ТАСС. По ее словам, РФ может отключить от газа любую страну Европейского союза. Она считает, что таким образом Россия пытается «расколоть ЕС». Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал Владимир Путин. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ. 27 апреля «Газпром» прекратил экспорт топлива Польше и Болгарии —обе страны отказались платить за него в рублях. Французский министр Барбара Помпили заявила, что Европа единогласно против того, чтобы оплачивать российский газ в рублях. В Германии также заявили, что никогда не будут платить за поставки газа в российской валюте. 1 мая Путин сделал новый шаг, который заставит ЕС покупать газ за рубли. Тем временем 10 стран Евросоюза уже согласились на условия России.