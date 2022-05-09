Байден поторопил Конгресс одобрить запрос о помощи Украине

Джо Байден призвал Конгресс срочно одобрить 33 миллиарда долларов на помощь Украине Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден призвал Конгресс одобрить в ближайшее время запрос на выделение 33 миллиардов долларов на помощь Украине, чтобы он подписал его незамедлительно. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома, со ссылкой на заявление американского лидера.

«Я призываю Конгресс незамедлительно принять законопроект о дополнительной помощи Украине и передать его мне на подпись в ближайшие несколько дней», — заявил Байден. Он предупредил, что, если это не будет сделано, то примерно через 10 дней Штаты будут вынуждены приостановить помощь Киеву.

Ранее сообщалось, что у Байдена осталось 250 миллионов долларов из той суммы, которую американские власти выделили на военную помощь Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ранее США выделили в помощь Украине 3,5 миллиардов долларов, после чего Байден запросил у конгресса еще 33 миллиарда долларов.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. По его словам, Россия хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, Евросоюз и США поставляют Украине оружие и технику. При этом, источники в Пентагоне уже заявляли, что Соединенные Штаты Америки часто не могут отследить, куда именно попадает отправленное на Украину оружие.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.