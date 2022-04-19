CNN: в США не знают, куда попадает отправленное Киеву оружие. «Падает в черную дыру»

20 апреля 2022 в 03:29 Размер текста - 17 +

CNN: Американское оружие может оказаться в руках террористов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки часто не могут отследить, куда именно попадает отправленное на Украину оружие. Об этом сообщили источники в Пентагоне. «У США есть немного способов отследить значительные поставки противотанкового, зенитного и другого вооружения, которые они отправили через границу на Украину», — передает телеканал CNN со ссылкой на источники. Отмечается, что американское руководство следит за тем, где находится оружие лишь до его поступления на территорию Украины. «У нас есть уверенность на короткое время, но когда оно (вооружение — ред. URA.RU) попадает в туман войны, у нас ее почти нет… Оно падает в большую черную дыру», — поделился информацией один из собеседников телеканала. Это может грозить тем, что оружие может оказаться в распоряжении «других вооруженных сил или бандформирований, которых США не планировали вооружать», цитирует телекомпания свои источники. По их сведениям, администрация президента США Джо Байдена «осознанно шла на этот риск», понимая, что «некоторые поставки могут оказаться в неожиданных местах». В связи с начавшейся спецоперацией РФ на Украине США увеличили поставки оружия Киеву. Так, 20 апреля Америка планирует то отправить на Украину семь самолетов с оружием. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Соединенные Штаты Америки часто не могут отследить, куда именно попадает отправленное на Украину оружие. Об этом сообщили источники в Пентагоне. «У США есть немного способов отследить значительные поставки противотанкового, зенитного и другого вооружения, которые они отправили через границу на Украину», — передает телеканал CNN со ссылкой на источники. Отмечается, что американское руководство следит за тем, где находится оружие лишь до его поступления на территорию Украины. «У нас есть уверенность на короткое время, но когда оно (вооружение — ред. URA.RU) попадает в туман войны, у нас ее почти нет… Оно падает в большую черную дыру», — поделился информацией один из собеседников телеканала. Это может грозить тем, что оружие может оказаться в распоряжении «других вооруженных сил или бандформирований, которых США не планировали вооружать», цитирует телекомпания свои источники. По их сведениям, администрация президента США Джо Байдена «осознанно шла на этот риск», понимая, что «некоторые поставки могут оказаться в неожиданных местах». В связи с начавшейся спецоперацией РФ на Украине США увеличили поставки оружия Киеву. Так, 20 апреля Америка планирует то отправить на Украину семь самолетов с оружием. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.