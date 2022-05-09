В ХМАО сдают жилье дружелюбные арендодатели

В округе предлагают мягкие условия для арендаторов с детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число регионов с самыми дружелюбными арендодателями. Объявления исследовались в 20 субъектах России, сообщает аналитический центр Домклик.

«В Москве и Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Новосибирской области, Красноярском крае сегодня предлагаются более мягкие условия для арендаторов с детьми. Более 40% объявлений с соответствующей маркировкой», — сообщают аналитики.

Отдельное внимание уделялось пометкам «Можно с детьми» и «Можно с животными». Отмечается, что в исследуемых регионах чаще всего сдают жилье.

Исследование аналитического центра Домклик press.sber.ru

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО резко сокращается количество желающих брать ипотечные кредиты на фоне роста цен на вторичное жилье. По сравнению с прошлым годом жители на 56% реже интересуются ипотечными продуктами.