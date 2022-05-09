09 мая 2022
08 мая 2022
07 мая 2022

В ХМАО сдают жилье дружелюбные арендодатели

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, жилье, квартира, ипотека, многоквартирный дом, жилой дом
В округе предлагают мягкие условия для арендаторов с детьми Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число регионов с самыми дружелюбными арендодателями. Объявления исследовались в 20 субъектах России, сообщает аналитический центр Домклик.

«В Москве и Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Новосибирской области, Красноярском крае сегодня предлагаются более мягкие условия для арендаторов с детьми. Более 40% объявлений с соответствующей маркировкой», — сообщают аналитики.

Отдельное внимание уделялось пометкам «Можно с детьми» и «Можно с животными». Отмечается, что в исследуемых регионах чаще всего сдают жилье.

Исследование аналитического центра Домклик

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО резко сокращается количество желающих брать ипотечные кредиты на фоне роста цен на вторичное жилье. По сравнению с прошлым годом жители на 56% реже интересуются ипотечными продуктами.

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Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число регионов с самыми дружелюбными арендодателями. Объявления исследовались в 20 субъектах России, сообщает аналитический центр Домклик. «В Москве и Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Новосибирской области, Красноярском крае сегодня предлагаются более мягкие условия для арендаторов с детьми. Более 40% объявлений с соответствующей маркировкой», — сообщают аналитики. Отдельное внимание уделялось пометкам «Можно с детьми» и «Можно с животными». Отмечается, что в исследуемых регионах чаще всего сдают жилье. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО резко сокращается количество желающих брать ипотечные кредиты на фоне роста цен на вторичное жилье. По сравнению с прошлым годом жители на 56% реже интересуются ипотечными продуктами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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