В ХМАО стало меньше тех, кто хочет брать ипотеку. Причины

21 апреля 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Вторичный рынок жилья не может быстро адаптироваться к новым экономическим условиям Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО резко сокращается количество желающих брать ипотечные кредиты на фоне роста цен на вторичное жилье. Об этом URA.RU рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. «Количество ипотечных консультаций по городам ХМАО в марте снизилось на 47% относительно февраля. В первой половине апреля снижение продолжилось и составили 24% относительно мартовских уровней», — сказала Решетникова. По данным агентства, по сравнению с прошлым годом жители ХМАО на 56% реже интересуются ипотечными продуктами. По мнению Решетниковой, вторичный рынок жилья, преобладающий в ХМАО, еще не успел адаптироваться к новым экономическим условиям. «На рынке ипотечного кредитования вторичного жилья, который имеет большую долю по ХМАО, пока идет адаптация под новые условия кредитования. Рынок начнет активизироваться либо при снижении ставок, либо при увеличении уровня дисконта при продаже своих квартир собственниками, что позволит компенсировать возникшую разницу в ежемесячных платежах по ипотеке», — добавила заместитель руководителя ипотечного департамента. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО завысили цены на жилье, а теперь не могут его продать. Больше всего цены за квадратный метр с февраля этого года выросли в Югорске, Нягани, Когалыме и Мегионе. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО резко сокращается количество желающих брать ипотечные кредиты на фоне роста цен на вторичное жилье. Об этом URA.RU рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. «Количество ипотечных консультаций по городам ХМАО в марте снизилось на 47% относительно февраля. В первой половине апреля снижение продолжилось и составили 24% относительно мартовских уровней», — сказала Решетникова. По данным агентства, по сравнению с прошлым годом жители ХМАО на 56% реже интересуются ипотечными продуктами. По мнению Решетниковой, вторичный рынок жилья, преобладающий в ХМАО, еще не успел адаптироваться к новым экономическим условиям. «На рынке ипотечного кредитования вторичного жилья, который имеет большую долю по ХМАО, пока идет адаптация под новые условия кредитования. Рынок начнет активизироваться либо при снижении ставок, либо при увеличении уровня дисконта при продаже своих квартир собственниками, что позволит компенсировать возникшую разницу в ежемесячных платежах по ипотеке», — добавила заместитель руководителя ипотечного департамента. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО завысили цены на жилье, а теперь не могут его продать. Больше всего цены за квадратный метр с февраля этого года выросли в Югорске, Нягани, Когалыме и Мегионе.