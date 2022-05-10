Губернатор Рязанской области отказался выдвигаться на новый срок

Николай Любимов поблагодарил жителей региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Рязанской области Николай Любимов решил не участвовать в следующих выборах главы региона. Об этом он сообщил в соцсети «ВКонтакте».

«Приближается срок окончания моих полномочий. Принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок», — написал Любимов.

Он отметил, что за время работы многое удалось сделать, а также поблагодарил свою команду за эффективную работу и рязанцев за помощь и критику. Любимов выразил надежду, что будет полезным стране на новой должности.

Любимов руководит регионом с 2017 года. До этого он был депутатом Госдумы РФ, а также заместителем губернатора Калужской области и городским головой Калуги.

Ранее об уходе со своих постов сообщили глава Томской области Сергей Жвачкин и кировский губернатор Игорь Васильев. Срок полномочий обоих истекал в сентябре 2022 года.