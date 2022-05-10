Второй за сутки российский губернатор подал в отставку

Игорь Васильев решил продолжить работу на федеральном уровне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Кировской области Игорь Васильев вслед за главой Томской области Сергеем Жвачкиным решил уйти в отставку. Васильев отметил, что у него приближается срок окончания полномочий.

«В связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора, на которую вы меня избрали, мною принято важное решение оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне. Желаю региону дальнейшего устойчивого развития и процветания!» — написал Васильев в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что его просьбу поддержал президент России Владимир Путин. Васильев поблагодарил команду правительства региона и глав муниципалитетов за продуктивную работу. Он пообещал поддерживать на федеральном уровне позитивные начинания Кировской области.

Васильев стал исполняющим обязанности губернатора в 2016 году после того, как Путин сместил с поста Никиту Белых из-за подозрения во взяточничестве. В 2017 году Васильев победил на выборах главы региона. Ранее он работал руководителем Росреестра, а также аудитором Счетной палаты РФ, был членом Совфеда от исполнительного органа власти Коми.

Ранее об отставке сообщил губернатор Томской области, работавший на своем посту десять лет. Жвачкин заявил, что он один из самых взрослых губернаторов страны, поэтому решил «дать дорогу молодым», передает Nation News. Он отметил, что планирует остаться в Томске, где живут его родственники, пишет сайт MK.RU .

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