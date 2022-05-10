У производителей лекарств в России возникли проблемы с поставками

Производители лекарств ищут альтернативных поставщиков вспомогательных веществ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские производители лекарств и лаборатории столкнулись с проблемами из-за приостановки поставок вспомогательных веществ, которые ранее закупались в странах Европейского союза и США. Об этом сообщают участники рынка.

Из-за санкций Запада против России у производителей лекарственных препаратов возникли проблемы с поставками вспомогательных веществ, таких как красители, стабилизаторы и загустители, сообщает « Коммерсант ». Представитель российского дистрибутора и производителя химического сырья ТД «Химмед» отметил, что проблемы коснулись широкого спектра продукции.

Президент группы «Фармасинтез» Викрам Пуния рассказал, что компаний, прекративших поставки в РФ, не так много, а трудности возникают лишь с десятком из сотен веществ. Однако эти сложности все равно сказываются на производстве, добавил он.

Собеседники газеты сообщили, что занимаются поиском замены тем веществам, с поставками которых возникли проблемы, но решить вопрос окончательно пока не получается. Отмечается, что опрошенные компании предпочитают Китай и Индию как альтернативных поставщиков. Также вещества могут начать закупать в Турции, Южной Корее и странах Латинской Америки.

Иностранные производители уходят с российского рынка в рамках экономических санкций — это ответ Евросоюза на проведение вынужденной спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным продуктовым ингредиентам, открывают производства во всех сферах промышленности. В Росздравнадзоре заявили, что дефицита импортных лекарств в аптеках нет.

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