09 апреля 2022
08 апреля 2022

Пермские ученые создают импортозамещающее оборудование для ферм

© Служба новостей «URA.RU»
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Молочная ферма ООО «Ударник». Екатеринбург, корова, коровник, животноводство, молочная ферма ударник
Разработка поможет получать больше молока Фото:

Группа исследователей, в которую вошли ученые Пермского политехнического университета, разрабатывает импортозамещающую систему управления климатом на фермах. Она позволит получать больше молока, сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

«Разработка позволит создать оптимальные условия содержания и обслуживания животных и усилит безопасность сотрудников в этой сфере. Программа поможет обеспечить импортозамещение в области мониторинга параметров микроклимата в животноводческих помещениях», — рассказали в вузе.

По словам исследователей, в неблагоприятных условиях крупный рогатый скот не может сохранить здоровье и произвести достаточно молока. Животные начинают болеть. Даже кратковременное понижение температуры может привести к гибели молодняка или вызвать массовые простудные заболевания. «Умная» система позволит управлять технологическим оборудованием на ферме: тепловой пушкой, кондиционером, системой вентиляции и увлажнителем. Программа фермера-оператора может работать в ручном или автоматическом режиме. Также исследователи сейчас разрабатывают системы управления микроклиматом на птицефабриках и свинофермах.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми создают антибиотик из человеческой крови. Исследователи уже провели доклинические исследования его безопасности в отношении клеток животных и человека.

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Группа исследователей, в которую вошли ученые Пермского политехнического университета, разрабатывает импортозамещающую систему управления климатом на фермах. Она позволит получать больше молока, сообщили в пресс-службе ПНИПУ. «Разработка позволит создать оптимальные условия содержания и обслуживания животных и усилит безопасность сотрудников в этой сфере. Программа поможет обеспечить импортозамещение в области мониторинга параметров микроклимата в животноводческих помещениях», — рассказали в вузе. По словам исследователей, в неблагоприятных условиях крупный рогатый скот не может сохранить здоровье и произвести достаточно молока. Животные начинают болеть. Даже кратковременное понижение температуры может привести к гибели молодняка или вызвать массовые простудные заболевания. «Умная» система позволит управлять технологическим оборудованием на ферме: тепловой пушкой, кондиционером, системой вентиляции и увлажнителем. Программа фермера-оператора может работать в ручном или автоматическом режиме. Также исследователи сейчас разрабатывают системы управления микроклиматом на птицефабриках и свинофермах. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми создают антибиотик из человеческой крови. Исследователи уже провели доклинические исследования его безопасности в отношении клеток животных и человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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