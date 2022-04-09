Пермские ученые создают импортозамещающее оборудование для ферм

Разработка поможет получать больше молока Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа исследователей, в которую вошли ученые Пермского политехнического университета, разрабатывает импортозамещающую систему управления климатом на фермах. Она позволит получать больше молока, сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

«Разработка позволит создать оптимальные условия содержания и обслуживания животных и усилит безопасность сотрудников в этой сфере. Программа поможет обеспечить импортозамещение в области мониторинга параметров микроклимата в животноводческих помещениях», — рассказали в вузе.

По словам исследователей, в неблагоприятных условиях крупный рогатый скот не может сохранить здоровье и произвести достаточно молока. Животные начинают болеть. Даже кратковременное понижение температуры может привести к гибели молодняка или вызвать массовые простудные заболевания. «Умная» система позволит управлять технологическим оборудованием на ферме: тепловой пушкой, кондиционером, системой вентиляции и увлажнителем. Программа фермера-оператора может работать в ручном или автоматическом режиме. Также исследователи сейчас разрабатывают системы управления микроклиматом на птицефабриках и свинофермах.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми создают антибиотик из человеческой крови. Исследователи уже провели доклинические исследования его безопасности в отношении клеток животных и человека.