Путин обратился к главе ДНР Пушилину

11 мая 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Президент РФ поздравил главу ДНР с Днем независимости Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин поздравил главу ДНР Дениса Пушилина с Днем Донецкой народной республики. Речь главы государства опубликована на официальном сайте Кремля. «Восемь лет назад народ ДНР сделал выбор в пользу государственной независимости. Сегодня мы ведем совместную борьбу за то, чтобы граждане республики могли реализовать свое законное право на свободную и мирную жизнь в соответствии со своими вековыми культурными и духовными традициями, в дружбе с братской Россией», — заявил президент. Помимо этого, российский лидер выразил уверенность в том, что общими усилиями Россия и ДНР смогут преодолеть все трудности и одержать победу в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ объявил о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик 21 февраля, после чего глава государства подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с их лидерами. Позже, 24 февраля, Россия начала специальную операцию на Украине. Как отмечал российский глава, она призвана освободить территории республик Донбасса от давления со стороны Киева. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин поздравил главу ДНР Дениса Пушилина с Днем Донецкой народной республики. Речь главы государства опубликована на официальном сайте Кремля. «Восемь лет назад народ ДНР сделал выбор в пользу государственной независимости. Сегодня мы ведем совместную борьбу за то, чтобы граждане республики могли реализовать свое законное право на свободную и мирную жизнь в соответствии со своими вековыми культурными и духовными традициями, в дружбе с братской Россией», — заявил президент. Помимо этого, российский лидер выразил уверенность в том, что общими усилиями Россия и ДНР смогут преодолеть все трудности и одержать победу в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ объявил о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик 21 февраля, после чего глава государства подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с их лидерами. Позже, 24 февраля, Россия начала специальную операцию на Украине. Как отмечал российский глава, она призвана освободить территории республик Донбасса от давления со стороны Киева.