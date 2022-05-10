Жители ЖК рассказывают, что воры велосипедов часто работают парами Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми в ЖК «Гулливер» молодежная банда уже несколько месяцев крадет велосипеды. Об этом местные жители рассказали URA.RU. Несмотря на наличие запись с камер видеонаблюдения, злоумышленников пока не поймали.

«Я знаю про три инцидента в домах „Гулливера“. Везде работали парой и забирали по два велосипеда», — рассказал URA.RU местный житель, представившийся Романом. Мужчина сказал, что пошел писать заявление в полицию, как только обнаружил пропажу. По его словам, кражи начали происходить и в другом пермском ЖК — «Доминант». Судя по записям с камер, которые видел Роман при первичном осмотре полицейскими, воры не торопясь срезали противоугонные тросы с велосипедов и уехали.

Другая жительница жилого комплекса, которая представилась Ириной, рассказала агентству, что ее велосипед, который стоял в подземной парковке, также украли. Потерпевшая подала заявление в полицию, однако, как она сказала, это не дало никакого результата. По словам горожанки, ей известно только два случая краж в ЖК «Гулливер». В пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос.