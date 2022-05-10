В Свердловской области тысячи человек остались без работы

На режим неполной занятости перевели больше 3 тысяч человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области 2076 человек не работают в связи с приостановкой производства. Об этом URA.RU сообщили в региональном Департаменте по труду и занятости населения.

Еще 745 человек переведены на неполный рабочий день по вине работодателя. В отпусках без сохранения заработной платы находятся 380 человек. Всего, по данным портала «Работа в России», в режиме неполной занятости находится 3201 сотрудник 50-ти организаций. Из них больше 60% работают в логистике, 20,3% заняты в обрабатывающих производствах, 10,2% — в образовании.

На увольнения по состоянию на 28 апреля заявлено 1102 сотрудника 180 организаций. 24 февраля планировалось увольнение 500 работников 51 компании. За эти два месяца 129 организаций анонсировали увольнение 602 человек. Большая часть (43,9%) сотрудников, которых планируют уволить, работают в жилищно-коммунальном хозяйстве, около 10% — в сфере образования. Число безработных в регионе выросло за два месяца на 613 человек или на 3,2% — с 18846 до 19459 человек, отметили в ведомстве.