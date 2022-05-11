В России начались выплаты для семей с детьми

11 мая 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

Семьи с детьми получат в среднем 6-12 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России начали выплачивать новое ежемесячное пособие семьям с детьми. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании правительства. «В России сегодня начались новые выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами, уже поступило свыше 2,5 млн заявок на 3,5 млн детей. Средства будут доставлять Почтой России или будут перечислять на карты родителям, которые подали заявления», — сказал Мишустин, трансляция велась на телеканале «Россия-24». В этом месяце выплату начислят сразу за апрель и май. В среднем сумма будет 6-12 тысяч рублей на каждого ребенка, ее рассчитывают из ситуации в семье и прожиточного минимума в регионе, отметил председатель правительства РФ. Указ о начислении выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет подписал 31 марта президент РФ Владимир Путин. Деньги начисляют, если ребенок гражданин РФ и постоянно проживает в стране, а сумма дохода семьи не больше прожиточного минимума в регионе, сообщает РАПСИ. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В России начали выплачивать новое ежемесячное пособие семьям с детьми. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании правительства. «В России сегодня начались новые выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами, уже поступило свыше 2,5 млн заявок на 3,5 млн детей. Средства будут доставлять Почтой России или будут перечислять на карты родителям, которые подали заявления», — сказал Мишустин, трансляция велась на телеканале «Россия-24». В этом месяце выплату начислят сразу за апрель и май. В среднем сумма будет 6-12 тысяч рублей на каждого ребенка, ее рассчитывают из ситуации в семье и прожиточного минимума в регионе, отметил председатель правительства РФ. Указ о начислении выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет подписал 31 марта президент РФ Владимир Путин. Деньги начисляют, если ребенок гражданин РФ и постоянно проживает в стране, а сумма дохода семьи не больше прожиточного минимума в регионе, сообщает РАПСИ.