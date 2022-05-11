В России начались выплаты для семей с детьми

В России начали выплачивать новое ежемесячное пособие семьям с детьми. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании правительства.
«В России сегодня начались новые выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами, уже поступило свыше 2,5 млн заявок на 3,5 млн детей. Средства будут доставлять Почтой России или будут перечислять на карты родителям, которые подали заявления», — сказал Мишустин, трансляция велась на телеканале «Россия-24».
В этом месяце выплату начислят сразу за апрель и май. В среднем сумма будет 6-12 тысяч рублей на каждого ребенка, ее рассчитывают из ситуации в семье и прожиточного минимума в регионе, отметил председатель правительства РФ.
Указ о начислении выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет подписал 31 марта президент РФ Владимир Путин. Деньги начисляют, если ребенок гражданин РФ и постоянно проживает в стране, а сумма дохода семьи не больше прожиточного минимума в регионе, сообщает РАПСИ.
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