Экс-депутат Рады: Зеленский приказал убить руководителей Херсона

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский хочет убить глав военно-гражданских администраций, считает Илья Кива Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил убить руководителей Запорожья и Херсонской области. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

«Неделю назад была поставлена задача Зеленским руководителю контрразведки [Александру] Покладу разработать операцию по ликвидации глав военно-гражданских администраций и их замов на освобожденных территориях Запорожской и Херсонских областях», — написал Кива в своем telegram-канале со ссылкой на источник в офисе президента Украины. Он считает, что «стратегия тотального террора и насилия является моделью сохранения власти» Зеленского на Украине.

Ранее власти Херсонской области заявили о намерении вступить в состав РФ. Территория находится под контролем российских военных из-за проведения Россией спецоперации на Украине. Ранее Кива заявил, что после завершения спецоперации Украина должна объединиться с Россией и Беларусью. По словам экс-депутата, оппоненты Зеленского готовят госпереворот из-за неудач армии Украины в Луганске и Мариуполе, передает «Национальная служба новостей».

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил убить руководителей Запорожья и Херсонской области. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива. «Неделю назад была поставлена задача Зеленским руководителю контрразведки [Александру] Покладу разработать операцию по ликвидации глав военно-гражданских администраций и их замов на освобожденных территориях Запорожской и Херсонских областях», — написал Кива в своем telegram-канале со ссылкой на источник в офисе президента Украины. Он считает, что «стратегия тотального террора и насилия является моделью сохранения власти» Зеленского на Украине. Ранее власти Херсонской области заявили о намерении вступить в состав РФ. Территория находится под контролем российских военных из-за проведения Россией спецоперации на Украине. Ранее Кива заявил, что после завершения спецоперации Украина должна объединиться с Россией и Беларусью. По словам экс-депутата, оппоненты Зеленского готовят госпереворот из-за неудач армии Украины в Луганске и Мариуполе, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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