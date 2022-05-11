Экс-депутат Рады: Зеленский приказал убить руководителей Херсона

11 мая 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский поручил убить руководителей Запорожья и Херсонской области. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива. «Неделю назад была поставлена задача Зеленским руководителю контрразведки [Александру] Покладу разработать операцию по ликвидации глав военно-гражданских администраций и их замов на освобожденных территориях Запорожской и Херсонских областях», — написал Кива в своем telegram-канале со ссылкой на источник в офисе президента Украины. Он считает, что «стратегия тотального террора и насилия является моделью сохранения власти» Зеленского на Украине. Ранее власти Херсонской области заявили о намерении вступить в состав РФ. Территория находится под контролем российских военных из-за проведения Россией спецоперации на Украине. Ранее Кива заявил, что после завершения спецоперации Украина должна объединиться с Россией и Беларусью. По словам экс-депутата, оппоненты Зеленского готовят госпереворот из-за неудач армии Украины в Луганске и Мариуполе, передает «Национальная служба новостей».