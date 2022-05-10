10 мая 2022

Кива: после денацификации Украина должна объединиться с Россией

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Фото. Пермь., флаг украины
После освобождения Украины от нацизма, страна должна объединиться с РФ и Белоруссией, считает Илья Кива Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После завершения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украина должна объединиться с РФ и Белоруссией. Об этом заявил экс-депутат Рады Илья Кива.

«После освобождения Украины от нацизма и колонизации Западом, должен начаться процесс слияния трех стран — России, Белоруссии и Украины в единое государственное образование», — написал Кива в своем telegram-канале. Он считает, что добровольное объединение государств поспособствует укреплению безопасности во всем мире.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от от обстрелов ВСУ и националистов.

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После завершения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украина должна объединиться с РФ и Белоруссией. Об этом заявил экс-депутат Рады Илья Кива. «После освобождения Украины от нацизма и колонизации Западом, должен начаться процесс слияния трех стран — России, Белоруссии и Украины в единое государственное образование», — написал Кива в своем telegram-канале. Он считает, что добровольное объединение государств поспособствует укреплению безопасности во всем мире. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от от обстрелов ВСУ и националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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