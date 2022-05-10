Кива: после денацификации Украина должна объединиться с Россией

После завершения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украина должна объединиться с РФ и Белоруссией. Об этом заявил экс-депутат Рады Илья Кива.
«После освобождения Украины от нацизма и колонизации Западом, должен начаться процесс слияния трех стран — России, Белоруссии и Украины в единое государственное образование», — написал Кива в своем telegram-канале. Он считает, что добровольное объединение государств поспособствует укреплению безопасности во всем мире.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от от обстрелов ВСУ и националистов.
После завершения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украина должна объединиться с РФ и Белоруссией. Об этом заявил экс-депутат Рады Илья Кива. «После освобождения Украины от нацизма и колонизации Западом, должен начаться процесс слияния трех стран — России, Белоруссии и Украины в единое государственное образование», — написал Кива в своем telegram-канале. Он считает, что добровольное объединение государств поспособствует укреплению безопасности во всем мире. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от от обстрелов ВСУ и националистов.