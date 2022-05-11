Херсонская область попросит Путина принять ее в состав России

11 мая 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

В Херсонской области не планируют проводить референдум Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Херсонской области собираются обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав Российской Федерации. Об этом сообщил замглавы администрации области. «Город Херсон — это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики. — прим. URA.RU) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации», — говорит замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, пишет РИА «Новости». По его словам, область попросят ввести в состав РФ полноценным регионом. Херсонская область оказалась под полным контролем РФ в ходе спецоперации Москвы по защите Донбасса. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружений ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Власти ДНР и ЛНР планируют провести референдум о вхождении республик в состав РФ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Власти Херсонской области собираются обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав Российской Федерации. Об этом сообщил замглавы администрации области. «Город Херсон — это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики. — прим. URA.RU) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации», — говорит замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, пишет РИА «Новости». По его словам, область попросят ввести в состав РФ полноценным регионом. Херсонская область оказалась под полным контролем РФ в ходе спецоперации Москвы по защите Донбасса. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружений ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Власти ДНР и ЛНР планируют провести референдум о вхождении республик в состав РФ.