Херсонская область попросит Путина принять ее в состав России

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Бессмертный полк. Москва, российский флаг, бессмертный полк, триколор, флаг россии, 9 мая, красная площадь
В Херсонской области не планируют проводить референдум Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Херсонской области собираются обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав Российской Федерации. Об этом сообщил замглавы администрации области.

«Город Херсон — это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики. — прим. URA.RU) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации», — говорит замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, пишет РИА «Новости». По его словам, область попросят ввести в состав РФ полноценным регионом.

Херсонская область оказалась под полным контролем РФ в ходе спецоперации Москвы по защите Донбасса. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружений ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Власти ДНР и ЛНР планируют провести референдум о вхождении республик в состав РФ.

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Власти Херсонской области собираются обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав Российской Федерации. Об этом сообщил замглавы администрации области. «Город Херсон — это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики. — прим. URA.RU) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации», — говорит замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, пишет РИА «Новости». По его словам, область попросят ввести в состав РФ полноценным регионом. Херсонская область оказалась под полным контролем РФ в ходе спецоперации Москвы по защите Донбасса. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружений ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Власти ДНР и ЛНР планируют провести референдум о вхождении республик в состав РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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