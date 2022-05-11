Власти РФ определили, по кому ударят ответные санкции

Под санкции попали бывшие «дочки» Газпрома Фото: media.gazprom-neft.ru

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство РФ определило список юридических лиц, в отношении которых введут санкции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В санкционном списке находится 31 компания из США, Германии, Франции, Италии, Чехии, Польши и других европейских стран. С ними нельзя будет совершать ряд операций. Ограничения ввели против бывших европейских дочерних предприятий компании «Газпром».

Страны Европы ввели против России санкции после начала спецоперации на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных экономических санкциях в отношении недружественных стран, передает Vse42.ru. Он поручил правительству РФ определить список тех, кого затронут ограничения.