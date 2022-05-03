Путин подписал указ о санкциях против недружественных стран

03 мая 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил правительству определить лиц, попавших под санкции РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных экономических санкциях для недружественных государств и организаций. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Чиновникам запретили заключать сделки с компаниями и людьми, в отношении которых введут ответные ограничения. Также нельзя будет вывозить продукты и ресурсы из России в пользу тех, кто попал под санкции, сообщается в тексте указа. Президент поручил кабмину РФ за 10 дней определить список лиц, которые попали под ответные санкции России. Страны Евросоюза, США, Канада, Япония и другие страны ввели против России ограничения из-за спецоперации на Украине, начатой 24 февраля. Евросоюз готовит шестой пакет санкций против РФ, пишет RT. Путин отмечал, что санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х годов. Санкции наносят удар и по странам Запада, которые вводят их, отмечали российские власти. США и их союзники попали «в свою же ловушку» из-за антироссийских санкций, сообщает Nation News со ссылкой на американское издание The Hill. В список недружественных стран РФ входят США, Украина, Швейцария, Япония, страны ЕС, Британия и некоторые другие государства. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных экономических санкциях для недружественных государств и организаций. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Чиновникам запретили заключать сделки с компаниями и людьми, в отношении которых введут ответные ограничения. Также нельзя будет вывозить продукты и ресурсы из России в пользу тех, кто попал под санкции, сообщается в тексте указа. Президент поручил кабмину РФ за 10 дней определить список лиц, которые попали под ответные санкции России. Страны Евросоюза, США, Канада, Япония и другие страны ввели против России ограничения из-за спецоперации на Украине, начатой 24 февраля. Евросоюз готовит шестой пакет санкций против РФ, пишет RT. Путин отмечал, что санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х годов. Санкции наносят удар и по странам Запада, которые вводят их, отмечали российские власти. США и их союзники попали «в свою же ловушку» из-за антироссийских санкций, сообщает Nation News со ссылкой на американское издание The Hill. В список недружественных стран РФ входят США, Украина, Швейцария, Япония, страны ЕС, Британия и некоторые другие государства.