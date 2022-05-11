МО: ВСУ заблокировали выход жителям двух украинских городов

12 мая 2022 в 01:28 Размер текста - 17 +

ВСУ создали укрепрайон в Краматорске-Славянске и заблокировали там 90 тысяч мирных жителей Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска создали укрепрайон в Краматорске-Славянске, при этом заблокировав там около 90 тысяч мирных жителей. Об этом оповестил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В густонаселенных районах боевики разместили тяжелое вооружение и технику, в домах оборудовали огневые точки, при этом местных жителей удерживают в подвалах под предлогом якобы обеспечения их безопасности, а на стены зданий нанесли надписи: «Внимание! Дети!», «Здесь дети! Не стрелять!», — рассказал генерал. Полный текст заявления Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию размещен на официальном сайте Минобороны РФ. Он добавил, что националисты прикрываются мирными жителями Украины как «живым щитом». По словам Мизинцева, любые попытки людей самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы, как в сторону России, так и на подконтрольные киевским властям территории, «боевиками националистических батальонов жестко пресекаются». Кроме того, известно, что сотрудники Службы безопасности Украины и националисты подорвали цистерну с селитрой для обвинения РФ в химатаке. Также украинские силовики заминировали Кайдакский мост. По словам Мизинцева, в случае подхода российских войск и формирований ДНР он будет взорван украинской стороной. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинские войска создали укрепрайон в Краматорске-Славянске, при этом заблокировав там около 90 тысяч мирных жителей. Об этом оповестил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В густонаселенных районах боевики разместили тяжелое вооружение и технику, в домах оборудовали огневые точки, при этом местных жителей удерживают в подвалах под предлогом якобы обеспечения их безопасности, а на стены зданий нанесли надписи: «Внимание! Дети!», «Здесь дети! Не стрелять!», — рассказал генерал. Полный текст заявления Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию размещен на официальном сайте Минобороны РФ. Он добавил, что националисты прикрываются мирными жителями Украины как «живым щитом». По словам Мизинцева, любые попытки людей самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы, как в сторону России, так и на подконтрольные киевским властям территории, «боевиками националистических батальонов жестко пресекаются». Кроме того, известно, что сотрудники Службы безопасности Украины и националисты подорвали цистерну с селитрой для обвинения РФ в химатаке. Также украинские силовики заминировали Кайдакский мост. По словам Мизинцева, в случае подхода российских войск и формирований ДНР он будет взорван украинской стороной.