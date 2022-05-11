МО: СБУ подорвала цистерну с селитрой для обвинения РФ в химатаке

12 мая 2022 в 00:53 Размер текста - 17 +

СБУ совершили провокацию против РФ, подорвав цистерну пол Харьковом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники Службы безопасности Украины и националисты совершили намеренный подрыв цистерны с аммиачной селитрой для обвинения ВС РФ в применении химического оружия. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Сегодня около 14:00 в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области с целью обвинения российской армии в применении химического оружия службой безопасности Украины и националистами осуществлен подрыв цистерны с удобрениями, предположительно, аммиачной селитрой, в результате которого образовалось облако оранжевого дыма, которое через некоторое время рассеялось», — доложил Мизинцев. Информация размещена на официальном сайте МО РФ. Известно, что в результате подрыва никто не пострадал. Мизинцев добавил, что российская сторона ни раз предупреждала о готовящихся ВСУ подобных провокациях. Он отметил, что их основной целью является «выбивание киевским режимом у запада дополнительной военной помощи». До этого случая генерал-молковник Михаил Мизинцев предупреждал о том, что СБУ намеревается совершить провокации с применением химоружия. Он утверждал, что это будет сделано для дальнейшего обвинения Вооруженных Сил России. Ранее ВСУ уже проводили подобные провокации. Так, например, украинские войска провели «кровавую акцию по „бучинскому“ сценарию». При этом ВСУ расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами, зафиксировав все на фото и видео. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. При этом ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию о «преступлениях» российских солдат на Украине. Так, например, Минобороны РФ сообщало о подготовке ВСУ к провокациям во Львовской и Волынской областях. Это планировалось сделать для того, чтобы впоследствии обвинить армию РФ в неизбирательных обстрелах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Сотрудники Службы безопасности Украины и националисты совершили намеренный подрыв цистерны с аммиачной селитрой для обвинения ВС РФ в применении химического оружия. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Сегодня около 14:00 в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области с целью обвинения российской армии в применении химического оружия службой безопасности Украины и националистами осуществлен подрыв цистерны с удобрениями, предположительно, аммиачной селитрой, в результате которого образовалось облако оранжевого дыма, которое через некоторое время рассеялось», — доложил Мизинцев. Информация размещена на официальном сайте МО РФ. Известно, что в результате подрыва никто не пострадал. Мизинцев добавил, что российская сторона ни раз предупреждала о готовящихся ВСУ подобных провокациях. Он отметил, что их основной целью является «выбивание киевским режимом у запада дополнительной военной помощи». До этого случая генерал-молковник Михаил Мизинцев предупреждал о том, что СБУ намеревается совершить провокации с применением химоружия. Он утверждал, что это будет сделано для дальнейшего обвинения Вооруженных Сил России. Ранее ВСУ уже проводили подобные провокации. Так, например, украинские войска провели «кровавую акцию по „бучинскому“ сценарию». При этом ВСУ расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами, зафиксировав все на фото и видео. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. При этом ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию о «преступлениях» российских солдат на Украине. Так, например, Минобороны РФ сообщало о подготовке ВСУ к провокациям во Львовской и Волынской областях. Это планировалось сделать для того, чтобы впоследствии обвинить армию РФ в неизбирательных обстрелах.