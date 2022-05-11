Украинские силовики заминировали Кайдакский мост через Днепр и планируют его подрыв в случае приближения сил России и ДНР. Об этом доложил руководитель российского межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию — начальник национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Достоверно установлено, что Кайдакский мост заминирован и в случае подхода российских подразделений и формирований Донецкой народной республики будет взорван. Впоследствии, по уже отработанному сценарию, украинская сторона планирует цинично обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам социальной инфраструктуры», — заявил Мизинцев. Подробная информация изложена на сайте Министерства обороны РФ.
Кроме того, известно, что боевики батальонов с недавних пор пропускают граждан в направлении Донецкой Народной Республики и Харьковской области исключительно за определенную плату. Так, по словам Мизинцева, украинские боевики требуют за проезд 200 долларов США с человека.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. За время спецоперации Украину неоднократно уличали в подмене фактов и создании фейков. Так, к примеру, замминистра обороны Украины опубликовала кадры из игры Arma3 в качестве подтверждения уничтожения российских вертолетов над Херсоном. Не исключением оказалось заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча, которое было опровергнуто Министерством обороны РФ. На телах, выдаваемых за «жертв оккупации», были замечены опознавательные знаки российских военных.
Украинские силовики заминировали Кайдакский мост через Днепр и планируют его подрыв в случае приближения сил России и ДНР. Об этом доложил руководитель российского межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию — начальник национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Достоверно установлено, что Кайдакский мост заминирован и в случае подхода российских подразделений и формирований Донецкой народной республики будет взорван. Впоследствии, по уже отработанному сценарию, украинская сторона планирует цинично обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам социальной инфраструктуры», — заявил Мизинцев. Подробная информация изложена на сайте Министерства обороны РФ. Кроме того, известно, что боевики батальонов с недавних пор пропускают граждан в направлении Донецкой Народной Республики и Харьковской области исключительно за определенную плату. Так, по словам Мизинцева, украинские боевики требуют за проезд 200 долларов США с человека. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. За время спецоперации Украину неоднократно уличали в подмене фактов и создании фейков. Так, к примеру, замминистра обороны Украины опубликовала кадры из игры Arma3 в качестве подтверждения уничтожения российских вертолетов над Херсоном. Не исключением оказалось заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча, которое было опровергнуто Министерством обороны РФ. На телах, выдаваемых за «жертв оккупации», были замечены опознавательные знаки российских военных.