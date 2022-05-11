МО: ВСУ планируют взорвать Кайдакский мост через Днепр

12 мая 2022 в 00:20 Размер текста - 17 +

ВСУ планируют обвинить в его подрыве наступающие подразделения Вооруженных сил РФ и формирования ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские силовики заминировали Кайдакский мост через Днепр и планируют его подрыв в случае приближения сил России и ДНР. Об этом доложил руководитель российского межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию — начальник национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Достоверно установлено, что Кайдакский мост заминирован и в случае подхода российских подразделений и формирований Донецкой народной республики будет взорван. Впоследствии, по уже отработанному сценарию, украинская сторона планирует цинично обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам социальной инфраструктуры», — заявил Мизинцев. Подробная информация изложена на сайте Министерства обороны РФ. Кроме того, известно, что боевики батальонов с недавних пор пропускают граждан в направлении Донецкой Народной Республики и Харьковской области исключительно за определенную плату. Так, по словам Мизинцева, украинские боевики требуют за проезд 200 долларов США с человека. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. За время спецоперации Украину неоднократно уличали в подмене фактов и создании фейков. Так, к примеру, замминистра обороны Украины опубликовала кадры из игры Arma3 в качестве подтверждения уничтожения российских вертолетов над Херсоном. Не исключением оказалось заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча, которое было опровергнуто Министерством обороны РФ. На телах, выдаваемых за «жертв оккупации», были замечены опознавательные знаки российских военных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинские силовики заминировали Кайдакский мост через Днепр и планируют его подрыв в случае приближения сил России и ДНР. Об этом доложил руководитель российского межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию — начальник национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Достоверно установлено, что Кайдакский мост заминирован и в случае подхода российских подразделений и формирований Донецкой народной республики будет взорван. Впоследствии, по уже отработанному сценарию, украинская сторона планирует цинично обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам социальной инфраструктуры», — заявил Мизинцев. Подробная информация изложена на сайте Министерства обороны РФ. Кроме того, известно, что боевики батальонов с недавних пор пропускают граждан в направлении Донецкой Народной Республики и Харьковской области исключительно за определенную плату. Так, по словам Мизинцева, украинские боевики требуют за проезд 200 долларов США с человека. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. За время спецоперации Украину неоднократно уличали в подмене фактов и создании фейков. Так, к примеру, замминистра обороны Украины опубликовала кадры из игры Arma3 в качестве подтверждения уничтожения российских вертолетов над Херсоном. Не исключением оказалось заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча, которое было опровергнуто Министерством обороны РФ. На телах, выдаваемых за «жертв оккупации», были замечены опознавательные знаки российских военных.