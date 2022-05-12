У матери севшего за взятки чиновника выманили 900 тысяч долларов

12 мая 2022 в 10:46 Размер текста - 17 +

По данным источника ТАСС, мошенники выманили у матери бывшего высокопоставленного сотрудника Минобороны 900 тысяч долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У матери осужденного за взятки высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ мошенники выманили 900 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовой среде. По информации источника, речь идет о бывшем замглавы Департамента имущественных отношений Минобороны Александре Горшколепове, который был осужден за взятки почти на восемь лет. «Мошенники… выманили у его матери 900 тысяч долларов», — уточняет агентство. По данным источника, злоумыленники заявили женщине, что деньги нужны для содействия в деле по снижению срока ее сыну. По факту начато уголовное производство. Установлен один из подозреваемых. Им оказался гендиректор ООО, скрывшийся за гарницей и объявленный в розыск. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

У матери осужденного за взятки высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ мошенники выманили 900 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовой среде. По информации источника, речь идет о бывшем замглавы Департамента имущественных отношений Минобороны Александре Горшколепове, который был осужден за взятки почти на восемь лет. «Мошенники… выманили у его матери 900 тысяч долларов», — уточняет агентство. По данным источника, злоумыленники заявили женщине, что деньги нужны для содействия в деле по снижению срока ее сыну. По факту начато уголовное производство. Установлен один из подозреваемых. Им оказался гендиректор ООО, скрывшийся за гарницей и объявленный в розыск.