У матери севшего за взятки чиновника выманили 900 тысяч долларов

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По данным источника ТАСС, мошенники выманили у матери бывшего высокопоставленного сотрудника Минобороны 900 тысяч долларов Фото:

У матери осужденного за взятки высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ мошенники выманили 900 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовой среде.

По информации источника, речь идет о бывшем замглавы Департамента имущественных отношений Минобороны Александре Горшколепове, который был осужден за взятки почти на восемь лет. «Мошенники… выманили у его матери 900 тысяч долларов», — уточняет агентство. По данным источника, злоумыленники заявили женщине, что деньги нужны для содействия в деле по снижению срока ее сыну.

По факту начато уголовное производство. Установлен один из подозреваемых. Им оказался гендиректор ООО, скрывшийся за гарницей и объявленный в розыск.

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У матери осужденного за взятки высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ мошенники выманили 900 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовой среде. По информации источника, речь идет о бывшем замглавы Департамента имущественных отношений Минобороны Александре Горшколепове, который был осужден за взятки почти на восемь лет. «Мошенники… выманили у его матери 900 тысяч долларов», — уточняет агентство. По данным источника, злоумыленники заявили женщине, что деньги нужны для содействия в деле по снижению срока ее сыну. По факту начато уголовное производство. Установлен один из подозреваемых. Им оказался гендиректор ООО, скрывшийся за гарницей и объявленный в розыск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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