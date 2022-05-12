Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обстрела ВСУ села в России

12 мая 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел украинскими силовиками приграничной территории России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела Украиной белгородского села. Об этом сообщает российское ведомство. «Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела украинскими силовиками приграничной территории в Белгородской области. СК примет меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому преступлению», — говорится на сайте Следственного комитета. Вооруженные силы Украины обстреляли село Солохи Белгородского района Белгородской области. В результате этого погиб один человек, еще трое получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Вынужденную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля этого года. Приоритет российской армии отдается спасению мирного населения от обстрелов ВСУ и нацбатов, исключению напрасных жертв. Поражаются только объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела Украиной белгородского села. Об этом сообщает российское ведомство. «Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела украинскими силовиками приграничной территории в Белгородской области. СК примет меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому преступлению», — говорится на сайте Следственного комитета. Вооруженные силы Украины обстреляли село Солохи Белгородского района Белгородской области. В результате этого погиб один человек, еще трое получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Вынужденную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля этого года. Приоритет российской армии отдается спасению мирного населения от обстрелов ВСУ и нацбатов, исключению напрасных жертв. Поражаются только объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения.