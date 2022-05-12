Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обстрела ВСУ села в России

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела Украиной белгородского села. Об этом сообщает российское ведомство.
«Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела украинскими силовиками приграничной территории в Белгородской области. СК примет меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому преступлению», — говорится на сайте Следственного комитета.
Вооруженные силы Украины обстреляли село Солохи Белгородского района Белгородской области. В результате этого погиб один человек, еще трое получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Вынужденную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля этого года. Приоритет российской армии отдается спасению мирного населения от обстрелов ВСУ и нацбатов, исключению напрасных жертв. Поражаются только объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела Украиной белгородского села. Об этом сообщает российское ведомство. «Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела украинскими силовиками приграничной территории в Белгородской области. СК примет меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому преступлению», — говорится на сайте Следственного комитета. Вооруженные силы Украины обстреляли село Солохи Белгородского района Белгородской области. В результате этого погиб один человек, еще трое получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Вынужденную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля этого года. Приоритет российской армии отдается спасению мирного населения от обстрелов ВСУ и нацбатов, исключению напрасных жертв. Поражаются только объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения.